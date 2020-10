Si vous espérez acheter le RTX 3070 à 499 $, vous pourrez le faire dès maintenant. Et au lieu que Nvidia vende directement son GPU Founders Edition (FE) via sa boutique en ligne, il a cédé son stock à Best Buy et Micro Center. Si votre chasse au GPU ne se limite pas à la version FE, plusieurs cartes graphiques tierces fabriquées par des OEM comme Gigabyte et PNY sont également officiellement en vente chez quelques autres détaillants comme Amazon, Newegg et B&H Photo, en plus Best Buy et Micro Center. Et sur la base des lancements passés, ceux-ci se vendront probablement très rapidement.

Par rapport aux RTX 3080 et 3090 compatibles 4K, cette carte est un choix particulièrement judicieux si vous avez un moniteur de jeu 1440p ou si vous prévoyez en obtenir un bientôt. Mon collègue Tom Warren a publié une critique du 3070, et il a mis en place des fréquences d’images favorables sur des jeux populaires tels que Control, Call of Duty: Warzone, et plus encore – même avec les fonctionnalités de lancer de rayons activées. Dans la plupart des cas, la carte à 499 $ offrait des performances plus rapides que la RTX 2080 qui a fait ses débuts à 699 $ il y a quelques années.

Best Buy a commencé à vendre la carte graphique RTX 3070 Founders Edition et d’autres modèles en ligne uniquement (même si vous pourrez peut-être la faire expédier dans votre magasin local). Voici où vous pouvez trouver tous les modèles qui seront disponibles. Micro Center propose désormais le GPU RTX 3070 uniquement en magasin, mais vous pouvez passer votre commande pour le ramassage dans votre magasin local (si vous en avez un à proximité). Vous devez absolument garder cette page Amazon ouverte, qui présentera toutes les options RTX 3070 des OEM. Il n’en répertorie actuellement que quelques-uns de PNY, mais il devrait se développer avec d’autres GPU ajoutés prochainement. B&H Photo aura probablement plusieurs options RTX 3070 parmi lesquelles choisir. Il répertorie actuellement deux modèles Gigabyte disponibles. Newegg n’a pas indiqué quels modèles RTX 3070 il stockera, mais vous pouvez tous les trouver ici.

Au Royaume-Uni, le GPU RTX 3070 FE sera disponible sur www.nvidia.co.uk. Nvidia a également indiqué que la carte graphique serait stockée chez Amazon, Aria, AWD, Box.co.uk, CCL, Chillblast, CyberPower, Ebuyer, Falcon, Fierce PC, Mesh, Novatech, OcUK, PC Specialist, PC World, Scan, Utopia Computers et UK Gaming.

Nous mettrons à jour cet article si davantage de grands détaillants se joignent à la vente du RTX 3070.

En parlant de performances rapides, AMD vient de présenter ses GPU attendus basés sur l’architecture RDNA 2, et la société a trois nouveaux GPU destinés à prendre en charge les cartes de la série RTX 30. Le Radeon RX 6800 à 579 $ semble idéal pour les jeux 1440p, comme le RTX 3070, et le RX 6800 XT à 649 $ pourrait être une bonne alternative si vous vouliez le RTX 3080. Les deux seront mis en vente le 18 novembre, alors que le RX 6900 XT à 999 $ est prêt pour affronter le RTX 3090 arrivera le 8 décembre. Nous avons plus de détails ici.

Mise à jour à 9 h 00 HE, le 29 octobre: Nous avons mis à jour cet article pour indiquer que le RTX 3070 est maintenant disponible. Bonne chance pour en avoir un. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que les détaillants seront épuisés ou ajouterons du stock.