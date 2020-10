En ce qui concerne Carrie Underwood, la chanteuse country a son propre style – cette fois avec la photo de bikini préférée des fans de sa collection CALIA by Carrie, marquant initialement le premier jour de l’été en juin dernier! Arborant un superbe imprimé Island Geo en deux pièces en noir et blanc de sa ligne athleisure, les fans peuvent désormais posséder un morceau du look estival de la chanteuse “Southside” avec ce même haut de bikini exact, qui se vend actuellement 35,97 $ et deux de même bas de bikini à motifs, un bas froncé noir et blanc (31,99 $) et un bas de bain court garçon tissé (35 $) – tous disponibles maintenant Dick’s Sporting Goods.

L’image, qui compte plus de 412000 likes à ses débuts le 20 juin, a suscité de nombreux compliments de la part de ses abonnés, la majorité d’entre eux souhaitant savoir où et comment acheter le maillot de bain deux pièces. Bien que les bas imprimés Island Geo de grande taille ne soient pas disponibles chez Dick’s, ils sont également disponibles sur son site officiel CALIA pour 35 $. Cependant, les deux imprimés Island Geo de Dick’s Sporting Goods sont des pièces amusantes et complémentaires au haut de bikini populaire de sa propre ligne. Les bas de femmes Weave Boy Short pour 35 $ sont des bas de bain courts pour garçons standard à taille moyenne avec une couverture modérée et entièrement doublés. Alors que les bas froncés pour femmes pour 31,99 $, permettent aux fans de la star de la country de travailler leurs lignes de bronzage avec la taille basse et la couverture modérée, avec une coupe standard pour ce look amusant et insouciant à la plage.

Alors que le bikini deux pièces et son haut de bikini étoilé sont parfaits pour les fêtes de fin d’année dans les climats plus chauds et ces douces fêtes à la plage, c’est aussi un look qui peut être complété par le rashguard à manches longues zippé pour femmes à imprimé Geo Island se vend 39,97 $ chez Dick’s Sporting Goods au moment de la rédaction de cet article. Pour vous aider à vous préparer à tous vos besoins de natation et de surf, le rashguard léger et de coupe standard comprend un col ras du cou à glissière, des fronces réglables sur les côtés pour un ajustement parfait et des manches longues pour une couverture complète. Mieux encore, il est protégé contre les rayons UV pour une protection contre le soleil toute la journée.

Pour ceux qui veulent aussi mélanger le look, le haut de bikini noir et blanc Geo Island peut être associé au bermuda CALIA by Carrie Underwood pour femmes, qui coûte 21,97 $. Le short léger et décontracté présente un tissu anti-humidité pour une coupe confortable qui bouge avec vous toute la journée et une taille avec un cordon de serrage, ajustable pour s’asseoir juste sur vos hanches. Mieux encore, le short est doté de poches – qui n’aime pas une bonne poche en déplacement? Enfin, pour rester dans le domaine du short, le haut de bikini Geo Island se marierait également parfaitement avec une paire de shorts noirs classiques Care de CALIA par Carrie Underwood. Les shorts de bain pour femmes, vendus au prix de 40 $ chez Dick’s Sporting Goods, sont des shorts taille mi-haute à couverture complète avec un cordon de serrage réglable et une fermeture à glissière et pression.

La section des commentaires de l’article de juin d’Underwood a vu certains fans qui ont déjà acheté l’ensemble du vêtement, y compris un utilisateur qui a écrit: “Ma fille et moi venons de recevoir ce maillot de bain aujourd’hui! J’adore le fait qu’elle veuille jumeler avec moi . ” Une autre a raconté comment elle était sortie et avait commandé le costume immédiatement. “[Oh my god] Je viens d’acheter ce costume. Je sais que je ne vais pas lui ressembler en le portant, mais j’adore! », A-t-elle écrit.

La gagnante d’American Idol, qui a également publié un message sincère de la fête des pères sur Instagram, a trouvé un énorme succès dans sa ligne de vêtements. Elle a lancé l’entreprise pour qu’il soit plus facile pour elle et pour d’autres femmes de «travailler dans l’entraînement – quoi qu’il arrive». Son entreprise s’efforce de concevoir chaque pièce de sorte que la mode ne soit jamais sacrifiée en ce qui concerne la fonctionnalité d’une pièce. Dans une interview accordée à Parade, Underwood, qui est également la créatrice principale, a déclaré que le but de sa ligne de vêtements était de créer des choses “super polyvalentes et qui suivent le courant”.

En dehors de sa vie professionnelle, Underwood s’est occupée de sa vie en quarantaine avec son mari Mike Fisher et ses deux fils. Tout en apparaissant sur The Talk dans le cadre d’une série spéciale de quatre épisodes intitulée Mike and Carrie: God & Country, Underwood a discuté de son fils aîné, Isaiah, a gracieusement accueilli la foi dans sa vie, partageant une histoire sur la façon dont tout le monde doit être au dîner assis avant de faire une prière. Elle attribue cela à avoir un dialogue ouvert avec son fils et Dieu et que cela est devenu une «partie normale» de leur vie.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.