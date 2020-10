S’il y a une chose qui est certaine, la Première Dame des États-Unis a toujours occupé une position de style politique accrocheur. Il en va de même pour Melania Trump, connue pour porter des marques de créateurs et des silhouettes pointues aux côtés de riches accessoires, comme les sacs Hermes Birkin qui se vendent entre 40 000 et 500 000 dollars. Une tenue qui s’est démarquée des Américains cette année était le look de la première dame du jour de l’indépendance 2020, porté lors d’un événement avec son mari et ancienne star de la télé-réalité, Donald Trump dans le Dakota du Sud.

Trump, un ancien mannequin et l’épouse du président, portait une robe Alexander McQueen qui a fait parler de nombreuses personnes. Son choix de vêtements était au centre de l’attention non seulement en raison de la conception, mais aussi en raison du prix élevé. Alors que la robe exacte dans son motif blanc et noir est disponible sur le site officiel d’Alexander McQueen pour 3840 $, les Américains qui cherchent à imiter le style peuvent maintenant se tourner vers Nordstrom pour la robe en noir-ivoire pour 2290 $. Conçue par des étudiants en mode de Central Saint Martins, la “Dancing Girls Asymmetric Midi Dress”, créée collectivement, présente des dessins twirly illustrés sur cette robe fluide. Parce qu’elle est également de fabrication européenne, c’est une robe plus ajustée et Nordstrom recommande aux acheteurs de commander une taille supérieure.

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump débarquent de Marine One. Melania a l’air SUPERBE dans Alexander McQueen # IndependenceDay pic.twitter.com/Ekh4Mskf3V – Rapport FLOTUS (@MELANIAJTRUMP) 4 juillet 2020

La robe sans manches de collectionneur avec trou de serrure dans le dos avec fermeture boutonnée et boucle met en valeur votre décolleté avec un décolleté bateau. Doublée et fabriquée à 100% en soie, la robe ne doit être nettoyée qu’à sec et ne comporte pas de ceinture, ce qui est recommandé d’acheter séparément si vous souhaitez resserrer la taille pour mettre en valeur votre physique.

Selon Paper Magazine, la robe McQueen fait partie de la collection printemps 2020 de la marque et était basée sur des designs créés par des étudiants de Central Saint Martins à Londres. Le magasin a également noté que le vêtement était brodé à la main et cousu sur une robe en lin ivoire par le personnel de McQueen. Apparemment, les équipes McQueen à Londres et à Paris ont été équipées de tables et de métiers à tisser afin que tous les membres du personnel puissent contribuer au processus de conception.

Bien que la robe soit à la mode, elle n’était pas à l’abri des blagues des utilisateurs en ligne, dont beaucoup ont fait la même blague sur le président Trump emmenant un Sharpie à la robe. La blague fait référence à la “Porte Sharpie” du président de l’année dernière quand il a utilisé un stylo Sharpie pour dessiner sur une carte de l’ouragan Dorian pour montrer à tort que l’Alabama faisait partie du “cône d’incertitude”. Bien sûr, même si beaucoup se sont concentrés sur le choix de la tenue vestimentaire de Melania pour l’événement, d’autres étaient plus préoccupés par ce que Trump avait à dire pendant celui-ci, car il visait une «révolution culturelle de gauche» dans un discours.

On dirait que Donald a emmené son Sharpie sur la robe de Melania. pic.twitter.com/vafal1tjK4 – Devin Duke (@sirDukeDevin) 4 juillet 2020

Lors de son discours au mont Rushmore, le président a promis de protéger les statues et les monuments qui ont fait l’objet d’un nouvel examen à la lumière des manifestations antiracistes en cours dans le pays. Il a affirmé qu’il y avait une “révolution culturelle de gauche destinée à renverser la révolution américaine” et qu’ils voulaient “démolir chaque statue, symbole et souvenir de notre patrimoine national”. Il a poursuivi: “Ceux qui cherchent à effacer notre héritage veulent que les Américains oublient notre fierté et notre grande dignité, afin que nous ne puissions plus nous comprendre ni comprendre le destin de l’Amérique.”

