T

L’annonce de fin de semaine par le premier ministre d’un nouveau niveau 4 signifie que des milliers de personnes à travers le pays sont maintenant confrontées à un Noël très différent de celui auquel ils s’attendaient. Avec des restrictions beaucoup plus strictes sur les voyages et une interdiction plus stricte du mélange domestique – toutes deux conséquence de la nouvelle souche de Covid, considérée comme 70% plus transmissible – de nombreuses personnes sont confrontées à la perspective d’un Noël sans famille, et un sans le déjeuner traditionnel avec tous les accompagnements.

Un changement de plan de dernière minute signifie que beaucoup se démènent pour trouver un aliment à la onzième heure et, comme les restaurants doivent rester fermés, aucune chance de sortir pour un repas non plus.

Au moment de la publication, aucun des grands supermarchés, y compris le supermarché en ligne Ocado, n’a de créneaux de livraison disponibles avant Noël, bien que la plupart soient disponibles dans les jours compris entre le 25 décembre et le réveillon du Nouvel An. Cela dit, les créneaux de livraison sont mis à jour quotidiennement alors que les supermarchés s’efforcent de répondre à la demande; il vaudra la peine de vérifier chaque en ligne avant de partir faire une boutique.

Pour la viande, les bouchers sont considérés comme des détaillants essentiels et, à ce titre, sont toujours en mesure de rester ouverts; nos favoris incluent Viandes McKanna, Le cochon gingembre, O’Shea’s, Turner et George et HG Walter. À partir de ce matin, tous ont encore de la viande disponible, bien que la dinde soit rare. Les options de livraison varient pour chacun, bien que le clic et la collecte soient disponibles pour la plupart. Consultez leurs sites Web ou appelez pour plus de détails.

Sinon, alors que les dernières commandes ont été appelées pour la plupart, certains des services de livraison de nourriture et de click-and-collect de Londres fonctionnent toujours, énumérés ci-dessous. Cette liste sera mise à jour.

Bluebird Chelsea Le hotspot local accepte toujours les commandes pour son kit de dîner de Noël Bluebird, disponible pour livraison ou collecte. Vous devrez entrer rapidement – les dernières commandes ont lieu à midi aujourd’hui (lundi 21), même si cela peut valoir la peine d’être appelé par la suite si vous manquez simplement la date limite. danddlondon.com

Luca Le spot britannique moderne de Farringdon n’offre plus la livraison nationale, mais la livraison locale et le click-and-collect sont toujours disponibles sur sa boîte de 80 £ à la maison pour deux. Un accord de vin est également disponible. luca.bignight.app

Jones et fils Le restaurant Dalston offrira un dîner de Noël à trois plats la veille de Noël. Les commandes sont prises via info@jonesandsonsdalston.com ou 0207 2411211. jonesandsonsdalston.com

Casse-Croûte L’endroit français préféré de Bermondsey prend des commandes à moins de 18 heures le mercredi 23 décembre pour cliquer et récupérer pendant Noël, y compris le grand jour lui-même. Pas de dinde, mais beaucoup d’huîtres et de venaison et de boeuf Wellingtons disponibles. cassecroute.co.uk

Le Lion rouge et le soleil Le gastropub Highgate accepte toujours les commandes de sa traditionnelle pâte à tartiner de Noël jusqu’à la fin de demain (22 décembre). La cuisine ferme à 16h; ils ont la dinde traditionnelle, mais notre choix serait la cuisse d’oie confite. theredlionandsun.com