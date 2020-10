Au milieu du délai de 48 heures fixé par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour conclure un accord sur un projet de loi de relance, y a-t-il une chance réelle qu’un accord puisse être conclu d’ici mardi? Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin poursuivent les pourparlers de secours depuis plusieurs semaines maintenant, avec le chef de cabinet adjoint de Pelosi, Drew Hammill, fournissant la dernière mise à jour sur la situation de ces discussions au cours du week-end.

Selon Hammill, l’orateur de la maison et Mnuchin ont eu une conversation d’une heure samedi soir, au cours de laquelle un certain mouvement en avant a été fait. Hammill a déclaré qu’au cours de ces discussions, “il y avait des nouvelles encourageantes sur” les tests de coronavirus, quelque chose qui a été un élément clé des propres propositions de Pelosi et un point de friction des négociations. Hammill a reconnu qu ‘”il reste du travail à faire pour s’assurer qu’il existe un plan de test complet qui comprend la recherche des contacts et des mesures supplémentaires pour faire face à l’impact disproportionné du virus sur les communautés de couleur”.

Pelosi elle-même avait abordé cet aspect des pourparlers de secours dans une lettre envoyée dimanche à ses collègues démocrates. Dans cette lettre, l’orateur a expliqué que “la Maison Blanche avait assuré aux démocrates qu’ils accepteraient notre langage sur les tests avec une` `touche légère ”,” bien qu’il soit depuis “devenu clair que ces changements ne sont pas une touche légère mais plutôt, une plongée profonde. ” Elle a déclaré que la Maison Blanche avait refusé “de s’engager dans un plan national basé sur la science pour le dépistage, le traçage et le traitement pour écraser le virus” et a “supprimé 55% du libellé de la loi sur les héros pour les tests, le traçage et le traitement”.

Ailleurs dans ses remarques, Hammill, quant à lui, a également déclaré “qu’il subsiste un éventail de différences supplémentaires au fur et à mesure que nous progressons provision par provision”. Hammill n’a pas expliqué en quoi consistaient ces différences, bien que Pelosi ait déclaré que la Maison-Blanche a continué de refuser “d’élargir le crédit d’impôt pour enfants, le crédit d’impôt pour enfants et personnes à charge et le crédit d’impôt sur le revenu gagné” et “d’augmenter la garde d’enfants des provisions.”

Hammill a déclaré que ces différences “doivent être traitées de manière globale dans les prochaines 48 heures”, une date limite que Pelosi a ensuite annoncée lors d’une apparition dimanche sur This Week. Hammill a ajouté que la Maison Blanche doit prendre des décisions pour réconcilier ces différences “afin de démontrer que l’administration est sérieuse à parvenir à un accord bipartisan qui pourvoit aux Américains avec les plus grands besoins pendant la pandémie.”

Le délai de 48 heures de Pelosi, qui intervient alors que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, envisage de diriger le Sénat dans un vote sur un plan de relance plus mince, ne marque pas un point final pour les négociations. La date limite concerne plutôt l’adoption d’un projet de loi de secours avant les élections de novembre, car les négociations qui durent plus longtemps que mardi réduiraient considérablement les chances qu’un projet de loi puisse passer à la fois par la Chambre et le Sénat à temps. Si cette date limite n’est pas atteinte, les négociations se poursuivront, même si un allégement supplémentaire ne viendra probablement qu’après les élections du 3 novembre.