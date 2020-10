Les séries éliminatoires de NASCAR sont presque terminées. Les huit pilotes restants ont une course au Texas Motor Speedway dimanche, puis un dernier voyage à Martinsville Speedway en Virginie. À ce stade, seuls quatre pilotes passeront à la course de championnat à Phoenix Raceway. Les quatre autres verront leurs rêves de gloire prendre fin.

Il y a deux façons de s’assurer une place dans la course finale du championnat. La première méthode est très simple: gagner une course. L’un des huit pilotes restants l’a fait dimanche au Kansas Speedway et a automatiquement réservé sa place dans les quatre derniers. Il ne reste plus que trois places mais seulement deux courses.

L’autre façon d’atteindre la course de championnat est de s’asseoir au-dessus de la ligne de coupure en points. Deux pilotes ont un avantage considérable avec seulement deux courses restantes et pourraient très probablement atteindre Phoenix, à condition qu’un concurrent ne les élimine pas en remportant l’une des deux courses restantes. Les autres devront cependant continuer à cumuler autant de points que possible. Voici où en sont les huit derniers pilotes à l’approche de la course finale.

Joey Logano

Joey Logano, le pilote de l’équipe n ° 22 Penske Ford Mustang, est dans une position idéale avec deux courses à faire avant le championnat. Il a remporté la course de dimanche au Kansas Speedway, sa troisième de l’année, et a assuré sa place dans la course finale. Il attendra maintenant de voir quels trois pilotes restants le rejoindront à Phoenix. Si Logano remporte la course de Phoenix, il marquera le deuxième championnat de sa carrière après avoir hissé le trophée en 2018.

Kevin Harvick

Le vétéran Kevin Harvick, vainqueur du championnat de saison régulière, a failli assurer sa place dans la course au championnat, mais Logano l’a devancé dans les derniers tours. Il se trouve toujours dans une position favorable dans l’ensemble avec deux autres événements avant la coupure. Harvick est 41 points au-dessus de la ligne de coupure et a une avance de 21 points sur Denny Hamlin. Gagner l’une des deux dernières courses lui sera grandement bénéfique, mais Harvick aura toujours l’avantage de points s’il reste constant sur la piste.

Denny Hamlin

Denny Hamlin, l’homme qui s’associe à Michael Jordan pour démarrer une nouvelle équipe de la Cup Series, occupe actuellement la troisième place dans les points. Il est 21 points au-dessus de la ligne de coupure avec deux courses restantes avant le championnat. La place de Hamlin est moins sûre que celle de Harvick, mais il aura l’occasion de voler une victoire au Texas ou à Martinsville. Hamlin n’a jamais remporté de championnat de la Cup Series, affichant seulement la meilleure deuxième place en carrière en 2010.

Brad Keselowski

Brad Keselowski, le champion de la Cup Series 2012, n’est en aucun cas en sécurité avec seulement deux courses à disputer. Il ne siège que huit points au-dessus de la ligne de coupure, juste au-dessus de Chase Elliott. Keselowski a été l’un des artistes les plus constants de NASCAR au cours de la saison 2020, il prévoit d’atteindre la course de championnat à Phoenix. Cependant, il devra probablement gagner l’une des deux courses ou plusieurs étapes afin de rester en avance sur ses pairs.

Chase Elliott

Chase Elliott s’est assuré une place dans les huit derniers en s’imposant au Charlotte Roval. Maintenant, il se trouve huit points en dessous de la ligne de coupure. Il doit gagner une course ou commencer à accumuler des points pour rester en lice pour le championnat Phoenix. Elliott n’a jamais gagné à Martinsville, mais il a des deuxième et troisième places à son actif. Il a des résultats similaires au Texas, affichant seulement deux classements parmi les cinq premiers sans gagner.

Alex Bowman

Alex Bowman a commencé la saison en force mais a eu du mal après le retour d’un report forcé par COVID-19. L’équipe n ° 88 est devenue plus cohérente vers la fin de la saison et dans les séries éliminatoires, et maintenant Bowman se trouve à 27 points sous la ligne de coupure. Il n’a jamais atteint la course de championnat mais pourrait le faire en performant mieux que ses pairs au cours des deux prochaines semaines. Bien que Bowman devra probablement gagner pour dépasser Elliott et Keselowski.

Martin Truex Jr.

Martin Truex Jr. a remporté le championnat Cup Series en 2017 et s’est donné pour mission de décrocher le deuxième trophée de sa carrière en 2020. Il a très bien performé lors des huit dernières courses de la saison régulière et est resté globalement constant lors des premières manches de les éliminatoires. Maintenant, cependant, Truex manque de temps pour empiler des points. Il se situe 31 points sous la ligne de coupure et devra trouver un moyen de dépasser trois autres pilotes pour atteindre le championnat.

Kurt Busch

Kurt Busch complète le top huit et fait face aux chances les plus fortes pour atteindre la course de championnat à Phoenix. Le champion de la Cup Series 2004 a atteint les huitièmes de finale en s’imposant sur la piste de sa ville natale de Las Vegas et est resté dans la course. Pour le faire à nouveau, Busch devra gagner dans les deux prochaines semaines. Le pilote vétéran de Chip Ganassi Racing n’a remporté qu’une seule victoire au Texas mais a accumulé plusieurs classements parmi les 10 premiers. De même, il a remporté deux victoires à Martinsville ainsi que plusieurs top 10.

