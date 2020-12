Les célébrations de Noël dans le monde peuvent sembler différentes cette année en raison de la pandémie de coronavirus, mais une chose restera constante: les voyages annuels du Père Noël. Grâce au NORAD Santa Tracker, les enfants de tous âges peuvent suivre le voyage de l’homme avec le sac à travers le monde et savoir exactement où il (et leurs cadeaux) se trouvent.

Les parents et les enfants peuvent accéder au système de suivi du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord en ligne, et ils peuvent également appeler le 1-877-HI-NORAD, où les bénévoles prennent les appels au centre des opérations du NORAD et virtuellement. “Nous nous attendons à ce que le Père Noël soit à l’heure, qu’il arrive quelque part entre 21h00 et minuit dans chaque maison”, a déclaré le général de l’armée de l’air Glen D. VanHerck à The Independent. “J’encourage tous les enfants à s’assurer qu’ils sont au lit avant 21h00 pour que le Père Noël puisse rester à l’heure.”

Hou la la! #Santa profite de la vue de Venise, en Italie. Garçons et filles, si vous êtes réveillés en Italie, vous devez vous coucher tout de suite car le Père Noël est dans votre quartier. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/oScTKUG1r3 – Le NORAD suit le père Noël (@NoradSanta) 24 décembre 2020

Chaque année, le voyage du Père Noël commence en Asie, où il fait l’une de ses premières escales de la nuit à Provideniya, à l’extrême est de la Russie. Lui et ses huit rennes se dirigent ensuite vers l’ouest, parcourant les grandes villes et les petites villes au cours de leur voyage autour du globe. Cette année, le Père Noël fait un arrêt supplémentaire à la Station spatiale internationale.

Grâce à la magie du traîneau du Père Noël, il fait une escale spéciale cette année à la Station spatiale internationale! #NORADTracksSantahttps: //t.co/EWQpEnOj6a pic.twitter.com/866Mk4RR5z – Le NORAD suit le père Noël (@NoradSanta) 24 décembre 2020

Le NORAD Santa Tracker a aidé les enfants à suivre le Père Noël pendant plus de 60 ans, à partir de 1955 et marquant maintenant l’année 65 de suivre le Père Noël dans le monde entier. La tradition a été accidentellement lancée lorsqu’un enfant a appelé le prédécesseur du NORAD dans le but de parler au Père Noël après avoir lu un numéro de téléphone mal imprimé dans le journal qui les a mis en contact avec le colonel de l’armée de l’air Harry Shoup, qui a dit à l’enfant qu’il était le Père Noël en prenant le appel.

VanHerck a partagé que malgré la pandémie, le Père Noël n’aura aucun problème à faire son voyage typique cette année.

«Le Père Noël fait cela depuis de très nombreuses années, comme vous le savez, et il a déjà traversé des pandémies et des défis partout dans le monde», a-t-il déclaré. “Je suis convaincu à cent pour cent que le Père Noël sait exactement comment rester en sécurité.”