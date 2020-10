Où et comment acheter des billets pour le spectacle RBD, les retrouvailles | AP

Il ne fait aucun doute que l’un des réunions Le plus attendu par le public est celui de RBD et il est enfin à réaliser, car même si plusieurs années se sont écoulées depuis leur séparation, cela deviendra une réalité.

RBD a déchaîné une grande euphorie après avoir annoncé leurs grandes retrouvailles et comme prévu les vente de ses des billets le premier concert virtuel a battu le record.

Après douze ans d’absence, le premier concert du groupe sera possible et il n’y a pas un jour dont on ne parle donc maintenant tout le monde cherche à acheter des billets pour ce grand spectacle.

C’est pourquoi, deux jours seulement après la vente de leurs billets, le groupe a vendu plus de 100 000 billets, selon la journaliste Ana María Alvarado.

On peut donc sauver que selon les billets vendus, la somme donne un total de six millions de pesos même sans la participation de deux de ses membres: Dulce María et Alfonso «Poncho» Herrera.

Cependant, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez et Christopher Von Uckerman se retrouveront sur la même scène, le 26 décembre, pour un concert historique, intitulé «Ser o pare», comme le nom d’une des chansons du groupe .

La vente des billets a commencé le 2 octobre, uniquement pour les fans de Spotify au prix de 20 dollars, puis le 4 octobre, lors de la journée mondiale de la RBD, le prix est passé à 25 dollars, uniquement pour les fans qui sont enregistré sur le site officiel du groupe.

Maintenant, dans la dernière phase de vente, le prix des billets est passé à 35 dollars et il a été annoncé que le groupe estime vendre environ 300 mille billets, soit environ 30 fois la capacité de l’Auditorium national, à Mexico.

Il est à noter que le dernier concert offert par RBD était le «Goodbye Tour», le 21 décembre 2008, à Madrid.

Si vous souhaitez acquérir des billets pour cette grande réunion, cliquez ici pour pouvoir les acheter.

RBD a été formé le 4 octobre 2004 jusqu’à leur séparation, et comme nous l’avons déjà mentionné, leur dernier concert a eu lieu à Madrid le 21 décembre 2008.

Le groupe a réalisé plusieurs disques de platine et d’or, a visité la grande majorité des endroits dans le monde, visité plus de 23 pays et chanté dans 116 villes, y compris des concerts sur des scènes de renommée mondiale telles que le stade Maracana à Rio de Janeiro, El Los Angeles Coliseum Stadium, Madison Square Garden à New York et Vicente Calderón à Madrid, ce qui en a fait l’un des groupes pop les plus importants de l’histoire de la musique hispanique et donc aussi l’un des événements musicaux les plus importants important dans votre pays.

Il a réussi à vendre plus de 15 millions de disques dans le monde et rien qu’aux États-Unis, le groupe a vendu plus de 2 millions de disques.2 Selon Billboard, RBD a vendu plus de 1,5 million de billets, totalisant plus de 72,5 millions de dollars en ses tournées.

Il est à noter que le groupe a été créé par le producteur Pedro Damián, formé au sein de la telenovela Rebelde, qui est une adaptation du roman argentin Rebelde Way, une création de Cris Morena.

Il ne fait aucun doute que ces retrouvailles seront pleines de nostalgie et de souvenirs pour ceux qui étaient et continuent d’être des fans, car il y a quelques mois, ce n’était qu’une rumeur qui s’est maintenant réalisée.

