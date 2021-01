P

les ilates peuvent ne pas obtenir le battage médiatique que d’autres entraînements brûlant des calories comme la boxe et le HIIT, mais il y a une raison pour laquelle tant de célébrités défiant l’âge ne jurent que par cet entraînement à faible impact pour affiner et sculpter des corps maigres et forts.

Si vous souhaitez améliorer simultanément votre force, votre flexibilité, votre alignement et votre posture, alors le Pilates pourrait bien être pour vous.

Le Pilates a été développé par Joseph Pilates dans les années 1920 lorsqu’il a commencé à enseigner sa méthode avec sa femme Clara dans leur «Body Conditioning Gym» à New York.

Il est souvent salué comme l’entraînement pour «renforcer le tronc», mais Hollie Grant, professeur de Pilates et fondateur de la méthode Pilates PT, soutient que c’est bien plus que cela. «En Pilates, nous visons un corps à la fois solide et flexible. Ces deux qualités procurent au corps une mobilité optimale qui est essentiellement une liberté de mouvement», dit-elle.

“Pilates se concentre sur le renforcement de chaque muscle du corps afin qu’ils travaillent tous en harmonie ensemble et que le corps soit équilibré. Les déséquilibres musculaires provoquent des déviations de notre posture par rapport à la norme (ou« neutre »en Pilates) et peuvent causer des douleurs et des blessures, donc réduire les déséquilibres musculaires entraînera moins de douleur, moins de blessures et une meilleure posture », poursuit Grant.

Alors, à qui profiterait un cours de Pilates? Pratiquement tout le monde. Grant voit souvent des clients qui ont des blessures et qui ont été recommandés par leur médecin ou leur physio pour essayer le Pilates parce que son impact est faible et parce que «les instructeurs de Pilates sont des maîtres en anatomie».

Pendant ce temps, Chris Bardawil, fondateur de Core Flex Pilates, dit que c’est un entraînement idéal pour toute personne de tout groupe d’âge qui cherche à remettre sa forme physique sur la bonne voie, “en particulier le pilates sur tapis où des ajustements d’exercice peuvent être effectués pour convenir à tous les niveaux. Il complète également la course et tourne bien. “

«C’est une forme d’entraînement vraiment sûre, mais cela ne veut pas dire que c’est facile», prévient Grant. «Je n’ai pas encore formé quelqu’un qui trouve cela« facile ». J’ai utilisé le Pilates tout au long de mon entraînement pendant sept marathons en sept jours, je l’ai utilisé tout au long de ma grossesse et je l’ai utilisé après une césarienne après une urgence en cure de désintoxication. Un an plus tard, je suis en mesure d’effectuer quotidiennement des exercices avancés de Pilates. “

En quoi diffère-t-il des autres entraînements à faible impact, comme le yoga? “Le yoga est très axé sur la flexibilité et les longues prises d’exercices. Le Pilates, en revanche, est beaucoup plus dynamique et se concentre sur la force et la posture pour rendre votre corps fonctionnel”, explique Bardawil.

“Le yoga a aussi un côté spirituel que le Pilates n’a pas, vous finirez simplement les cours en vous sentant plus grand, plus léger et plus en contact avec votre corps!”

Maintenant que vous savez que cela vaut votre temps, voici les meilleurs cours de Pilates en ligne que vous pouvez suivre dans le confort de votre foyer.

Heartcore

Heartcore, l’un des studios de Pilates les plus chics de Londres propose des adaptations en direct et à la demande de sa signature Dynamic Pilates (ainsi que d’autres classes), après l’avoir déplacée du CoreFormer au tapis.

Les cours ont lieu sur Zoom et peuvent être réservés en ligne ou via l’application Heartcore, la fenêtre de réservation se fermant 30 minutes avant chaque cours. La session est accessible à tous les niveaux, avec des ajustements prénatals disponibles partout et les cours sont désormais sans équipement.

Prix: à partir de 5 £ / cours ou 55 £ / mois pour des cours en direct illimités et des entraînements à la demande

Pilates PT

La méthode Pilates PT est également disponible en ligne, avec des sessions de 45 et 60 minutes proposées via Zoom, y compris les cours Dynamic Mat Pilates, prénatals et postnatals.

Prix: 10 £ / cours ou 50 £ / mois pour un accès illimité

Pilates Core Flex

Le studio de réformateur basé à Chelsea Core Flex Pilates est également devenu virtuel, organisant un cours à 9h tous les mardis, mercredis, jeudis et samedis via Zoom.

Les séances d’entraînement de 45 minutes sont un mélange dynamique de Pilates et de musculation, démarrant avec mobilité et activation suivies d’une explosion du tronc et des bras conçue pour raffermir votre section médiane et allonger et renforcer le haut du corps, le travail des jambes intégrant un peu de cardio tout en se concentrant sur l’alignement et la stabilité. Tous les niveaux sont les bienvenus, aucun équipement requis.

Prix: 7 £ / cours (ou abonnement mensuel pour 45 £)

Pilates de Mayfair

Mayfair Pilates propose des cours virtuels intimes via Zoom pour jusqu’à six participants. Les clients sont également encouragés à installer leurs caméras afin que l’instructeur puisse donner des commentaires spécifiques, tandis que les clients peuvent également poser des questions pendant le cours.

Les cours d’une heure ont lieu sept jours sur sept et sont échelonnés en termes de difficulté (fondations, niveau mixte et intermédiaire), vous aurez peut-être besoin d’un équipement de base que vous aurez à la maison, comme un oreiller ou une bouteille d’eau pour terminer le cours.

Tempo Pilates

Le studio Tempo Pilates basé à Hackney est spécialisé dans les cours de style réformateur optimiste aux rythmes frappants. Maintenant, il propose des cours sur tapis que vous pouvez suivre dans le confort de votre propre salon.

Les cours d’une heure se déroulent toute la journée du lundi au samedi via Zoom.

BodyBarre de Paola (PBB)

La méthode très populaire Body Barre ou PBB de Paola est également disponible en ligne. Optez pour le cours Dynamic Pilates Flow de PBB si vous recherchez un entraînement à faible impact mais à haute intensité qui vous gardera fort, mince et flexible.

Le cours fonctionne avec la vitesse et les répétitions, alors attendez-vous à améliorer votre posture rapidement tout en travaillant profondément.Vous aurez besoin de votre propre tapis, de poids pour les mains et d’une bande de cuisse.

Prix: 5 cours / 30 £ (offre d’introduction) ou 12 £ / cours

Expirez Pilates

Exhale Pilates London est un studio de Pilates classique basé à Chalk Farm, dédié aux œuvres originales de Joseph Pilates.

Le studio propose des cours en ligne via Zoom, qui sont à niveaux, débutants, intermédiaires et avancés. Les sessions incluent Virtual ‘Reformer on the Mat’ qui reproduit les mouvements du Reformer classique sur le tapis, ainsi que des cours virtuels de Pilates en famille, si vous souhaitez faire bouger tout le gang.