M

Des centres de vaccination des fesses sur sept sites à travers l’Angleterre – y compris des sites sportifs et le centre de conventions ExCel de Londres – ouvriront la semaine prochaine, a confirmé Downing Street.

Des hubs seront installés à Londres, Newcastle, Manchester, Birmingham, Bristol, Surrey et Stevenage, a déclaré le numéro 10.

Les sites où des dizaines de milliers de jabs Covid-19 seront administrés par semaine sont:

Le centre NHS «Nightingale» du complexe d’exposition ExCel dans les Docklands de la capitale, qui sera divisé pour que la moitié puisse être utilisée pour les vaccinations. à Birmingham

Ils doivent tous ouvrir la semaine prochaine, bien que cela puisse arriver à des jours différents.

Les centres devraient être dotés d’une combinaison de personnel et de bénévoles du NHS.

S’adressant aux députés mercredi, Boris Johnson a déclaré que le pays était maintenant dans un “sprint” pour vacciner les plus vulnérables plus rapidement que le virus ne peut les atteindre.

Après l’entrée en vigueur du troisième verrouillage national ce matin, le Premier ministre a souligné à la Chambre des communes: “Nous sommes dans une dernière ligne droite, rendue encore plus difficile par la nouvelle variante, mais ce pays se rassemblera et le miracle de l’effort scientifique cela, ici même au Royaume-Uni, nous a donné non seulement la vue de la ligne d’arrivée, mais aussi un itinéraire clair pour y arriver.

“Après le marathon de l’année dernière, nous sommes en effet maintenant dans un sprint – une course pour vacciner les personnes vulnérables plus rapidement que le virus ne peut les atteindre et chaque aiguille dans chaque bras fait une différence.”

Il a souligné que les personnes doivent rester à la maison sous les nouvelles restrictions, à l’exception de certaines exemptions telles que le travail, l’exercice, les achats essentiels, les soins de santé ou la rencontre avec un membre de la bulle, afin de donner une “longueur d’avance” à ceux qui administrent le vaccin.

Il a déclaré à la Chambre des communes: “Chaque aiguille dans chaque bras fait une différence. Comme je l’ai dit, nous vaccinons déjà plus rapidement que tous les pays comparables et ce taux, je l’espère, ne fera qu’augmenter.

en relation

«Mais si nous voulons gagner cette course pour notre population, nous devons donner à notre armée de vaccinateurs la plus grande longueur d’avance possible.

“Et c’est pourquoi, pour ce faire, nous devons à nouveau rester chez nous, protéger le NHS et sauver des vies.”

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que son parti soutiendrait les nouvelles restrictions et a exhorté la population à s’y conformer, mais a déchiré le gouvernement pour ses échecs dans la gestion de la pandémie qui, selon lui, suivait un «modèle».

Il a déclaré aux députés: «Lors de la première vague de la pandémie, le gouvernement a été à plusieurs reprises trop lent à agir et nous avons terminé 2020 avec l’un des plus hauts taux de mortalité d’Europe et l’économie la plus touchée des grandes économies.

«Au début de l’été, un rapport du gouvernement intitulé« Se préparer à un hiver difficile »a mis en garde contre le risque d’une deuxième vague, d’une mutation du virus et d’un dépassement du NHS. Il énonçait les préparatifs que le gouvernement devait entreprendre. ce rapport au premier ministre aux PMQ en juillet.

«Tout au long de l’automne, Track and Trace n’a pas fonctionné. Sage a conseillé une coupure de circuit en septembre, mais le premier ministre a retardé des semaines avant d’agir.

«Nous avions un système à plusieurs niveaux qui ne fonctionnait pas, puis nous avons eu la débâcle de la décision différée de changer les règles de mixage à Noël.

“Le conseil le plus récent sur la situation dans laquelle nous nous trouvons a été donné le 22 décembre, mais aucune mesure n’a été prise pendant deux semaines avant lundi de cette semaine. Ce sont les décisions qui nous ont conduits à la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement – et le vaccin est désormais la seule issue et nous devons tous soutenir l’effort national pour qu’il soit déployé le plus rapidement possible. “