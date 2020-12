Où va Kylie Jenner? Surprise depuis votre luxueux avion privé | INSTAGRAM

La magnat du maquillage, Kylie Jenner n’a que 23 ans et on pourrait dire qu’elle n’a jamais eu de vie quotidienne, comme celle que nous vivons tous, et c’est-à-dire qu’elle a grandi devant les écrans dans l’émission de télé-réalité familiale “Keeping Up With The Kardashians », étant la fille et la sœur de personnalités célèbres, jusqu’à ce qu’elle devienne elle-même une célébrité grâce à elle entreprise de maquillage “Kylie Cosmetics”, et plus tard “Kylie Skin”.

Aussi, qu’il n’a jamais manqué de toutes sortes de luxes, accordés grâce à la emplois réussis De sa mère et de son père, ainsi que de ses propres sœurs aînées, cette famille, depuis sa création, était destinée à être célèbre et à réussir dans tout ce qu’elle entreprenait.

Rappelons que c’est en 2015 que la jeune star a lancé sa première collection de sa marque désormais si reconnue “Kylie Cosmetics”, dans laquelle elle ne proposait qu’une variété limitée de rouges à lèvres, qui étaient largement suffisants pour aujourd’hui , Grâce à cet engagement, elle est devenue l’une des femmes les plus riches du monde, diversifiant sa marque pour proposer toutes sortes de produits, des ombres, fards à joues, aux gels et crèmes pour les soins de la peau avec son autre marque, “Kylie Skin”.

Tout ce travail acharné et discipliné pendant cinq ans a permis à la cadette du clan Kardashian-Jenner d’avoir une vie extravagante, pleine de luxes et de nombreux privilèges, comme le manoir ostentatoire qu’elle partage avec sa petite fille Stormi, l’héritière, une grande collection de voitures, et même un avion privé, qu’il nous a montré à plusieurs reprises.

C’est vrai, Kylie Jenner ne voyage pas comme nous «mortels» sur des avions commerciaux, car elle a son propre jet privé qu’elle utilise pour des sorties en famille ou des voyages de travail, se déplaçant confortablement partout où elle va, en fait, cet avion peut accueillir une centaine pour cent personnalisé au style du modèle Instagram, avec ses finitions fines et luxueuses des raccords, ainsi que les détails scintillants et les lumières LED dans les tons rose et lilas, ne sont que quelques petits détails que Kylie a donnés la tâche de montrer via des pièces de divertissement.

Mais, bien que le rose soit la couleur prédominante, ce n’est pas la seule nuance avec laquelle le jet a été décoré, qui présente également des détails violets, beiges et bleus, en plus du fait que l’éclairage coloré est essentiel dans l’avion.

Hier après-midi encore, dans sa galerie de son profil officiel sur Instagram, elle a partagé une publication de trois photographies, où l’on peut la voir très à l’aise dans son endroit préféré depuis son avion avec des fauteuils exquis conçus exclusivement pour elle et des lumières fuchsia. néon dans toute la pièce, une teinte caractéristique de leur marque de cosmétiques.

Un détail important est que tout ce que contient ce jet est étiqueté avec son nom, comment? L’avion a-t-il un nom? C’est vrai, évidemment, ce fabuleux jet devrait avoir un nom, un style très mondain, qui est: «Kylie air».

Cette acquisition luxueuse de Kylie est connue pour être un Global Express Jet, capable de voler sur de longues distances.

En fait, sur TikTok, il a également partagé un clip avec sa fille alors qu’ils montaient dans l’avion, surprenant avec des escaliers éclairés au fuchsia, plus d’exclusivité, impossible.

On peut donc dire en toute sécurité que la tendre Stormi n’a pas non plus eu d’enfance conventionnelle, car depuis qu’elle est bébé, elle a profité de tous les luxes que sa mère lui a offert depuis sa naissance, l’un d’eux, évidemment, cet avion.