À l’heure actuelle, vous avez probablement lu l’article de mon collègue Nick Statt sur la façon dont le câble de chargement sans fil à connexion magnétique MagSafe de l’iPhone 12 ouvre un avenir où les iPhones n’auront pas du tout besoin de ports.

Cela semble futuriste! Maintenant, parlons de quelque chose d’un peu plus pratique … quelque chose que des légions de gens font déjà avec leurs téléphones.

Nous les plaçons dans des étuis – des milliers et des milliers d’étuis différents chaque année – pour les protéger des dommages, les fixons aux quais de voiture, ajoutons des lentilles de fantaisie et, surtout, reflétons notre personnalité et notre humeur. Nous collons des porte-bagues flashy et des PopSockets, tapons des autocollants, n’importe quoi pour les rendre différents du même foutu iPhone que nos amis, notre famille, nos voisins et des inconnus traînent.

L’ordinateur le plus personnel

Récemment, Apple a laissé les propriétaires d’iPhone réinventer l’intégralité de leur écran d’accueil iOS 14 avec des widgets personnalisés et des icônes d’applications, et les adolescents se sont donné beaucoup de mal pour redessiner tout leur téléphone avec Animal Crossing, Harry Potter, Star Wars, Marvel, Twilight et d’autres thèmes . Malgré la montée en puissance d’applications comme Widgetsmith, il y a beaucoup de frictions qui empêchent la plupart d’entre nous de faire de même.

Mais avec MagSafe, Apple élimine littéralement les frictions liées à l’accessoirisation de votre iPhone. Les aimants en font un jeu d’enfant.





Les étuis et accessoires MagSafe d’Apple s’enclenchent bien en place avec des aimants. Image: Apple

Immédiatement, vous pouvez voir à quel point il serait plus facile d’échanger des affaires chaque matin, ou peut-être avant de sortir pour la soirée (une fois que la société recommence à faire ce genre de chose). Les étuis d’aujourd’hui ont effectivement des griffes qui saisissent les bords de votre téléphone – mais avec des aimants, il serait moins nécessaire de les éloigner minutieusement des coins de votre téléphone, ou d’appuyer fort sur votre module d’appareil photo coûteux juste pour obtenir assez de levier pour le faire éclater. de.

Tout aussi important, ces valises MagSafe sont empilables avec un chargeur MagSafe et d’autres accessoires compatibles. Vous pouvez en attacher plusieurs à la fois.





Vos cartes de crédit sont protégées des aimants, selon Apple. Image: Apple

Avez-vous déjà dû retirer ou retourner un étui parce que votre chargeur sans fil ne pouvait pas transmettre son alimentation de manière fiable? Avez-vous déjà eu à coller une plaque d’acier dans ou sur votre boîtier pour la fixer magnétiquement au quai de votre voiture? Avez-vous déjà possédé un étui spécial sur lequel vous deviez insérer chaque fois que vous vouliez ajouter un objectif supplémentaire, une béquille, ou transporter des cartes de crédit, ou fixer votre téléphone à votre vélo, ou un suffisamment fin pour être inséré dans le contrôleur de votre drone?

Ces cas particuliers étaient-ils horriblement laids et dépourvus de personnalité? Je parie que certains d’entre eux l’étaient.

Théoriquement, MagSafe signifie que le boîtier de votre téléphone, les capacités de charge et les points de fixation n’ont plus besoin d’être un forfait. Chaque étui peut être conçu pour transmettre de l’énergie sans fil et vous pouvez facilement retirer tous les accessoires (comme votre portefeuille de carte de crédit ou la monture d’objectif) qui pourraient vous gêner. Vous voulez échanger votre PopSocket ou votre sonnerie de téléphone? Pas besoin d’user l’adhésif; les aimants peuvent vous permettre de les échanger plusieurs fois par jour.

Heck, les quais de voiture magnétiques de demain n’auront peut-être pas besoin que vous achetiez un étui – ils pourraient s’agripper magnétiquement à l’arrière de votre téléphone. Les plaques d’acier supplémentaires peuvent disparaître. Et au lieu d’acheter une grosse station de chargement sans fil pour téléphone comme celle que j’utilise aujourd’hui, vous pouvez imaginer un simple étui pour le câble MagSafe existant d’Apple.

Le DJI Osmo Mobile 4 et un étui et un objectif Moment. Image: DJI

Et pourquoi limiter notre imagination aux types d’accessoires qui s’attachent déjà à un étui? Prenez le stabilisateur de smartphone motorisé Osmo Mobile 4 de DJI, doté de supports magnétiques amovibles pour que vous puissiez rapidement retirer votre téléphone en un clin d’œil. Mais vous devez toujours attacher le support à griffes de l’Osmo à votre téléphone pour commencer, et le retirer lorsque vous avez terminé. Et s’il était directement attaché magnétiquement à votre nouvel iPhone lui-même?

Les contrôleurs de drones d’aujourd’hui utilisent de la même manière des cadres de serrage pour maintenir votre téléphone fermement attaché. Et s’ils avaient à la place une plaque de fixation rabattable MagSafe?

Le retour des accessoires modulaires?

Et si, au lieu d’acheter un étui à batterie étendue pour votre iPhone, vous pouviez rapidement attacher une batterie magnétique? Lenovo et Motorola n’ont pas réussi à faire adhérer les téléphones modulaires, mais leurs idées de composants modulaires Moto Mods étaient toujours très intéressantes – je suis resté assez longtemps avec un Moto Z2 Play. Vous perdez une certaine efficacité avec la charge sans fil par rapport aux contacts directs en cuivre, mais peut-être qu’un fabricant d’accessoires essaiera à nouveau.

Bien sûr, beaucoup de ces idées dépendent de la force des aimants d’Apple. Les PopSockets et les supports de bague ne fonctionneront pas particulièrement bien s’il est trop facile de les retirer du téléphone, et si un support de voiture magnétique ne peut pas contenir un iPhone 12 tout en conduisant sur une route cahoteuse, les griffes l’emporteront toujours.

Otterbox a essayé de créer des PopSockets interchangeables dans un boîtier – à mi-chemin. Image: Otterbox

Cela peut également dépendre du fait qu’Apple sera un suzerain bienveillant ou dirigera l’écosystème MagSafe d’une main de fer, et nous ne connaissons pas encore la réponse à cela. Les aimants eux-mêmes ne sont pas propriétaires, donc théoriquement les fabricants de boîtiers et de montures pourraient facilement en profiter, et la norme de charge sans fil Qi n’est pas non plus sous le contrôle d’Apple.

Pourtant, les vidéos marketing d’Apple nous ont déjà montré que l’iPhone peut également détecter et réagir aux accessoires «officiels» – et, dans le cas de MagSafe, n’offrir qu’une vitesse de charge complète avec des chargeurs certifiés. Après des années à gagner de l’argent grâce à son programme de licence et de certification MFi (Made for iPod / iPhone / iPad), il est difficile d’imaginer qu’Apple renonce si facilement à ces revenus.

Quoi qu’il en soit, cela pourrait être un nouveau redémarrage lucratif pour l’écosystème des accessoires d’Apple, car il y aura moins de friction à accessoiriser que jamais auparavant. Combiné avec la facilité de charger votre iPhone au coucher – où les mains endormies peuvent désaligner les bobines et les coussinets d’aujourd’hui ne fonctionnent pas bien au lit – et j’ai l’impression que MagSafe pourrait être la meilleure nouvelle raison d’acheter un iPhone cette année.

Les caméras continuent de s’améliorer, les processeurs deviennent plus rapides et la 5G se retrouvera inévitablement sur tous les téléphones, qu’ils soient Android ou Apple. Mais aucun fabricant d’Android n’a un système d’accessoires comme l’iPhone 12 vient de taquiner.