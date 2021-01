U

nprécédent. C’est un mot auquel nous sommes tous devenus quelque peu insensibles depuis mars 2020. Mais en Ouganda – un pays où vivent plus de gorilles de montagne que le Rwanda voisin – sans précédent est un mot qui résume positivement un baby-boom saisissant les sols forestiers ondulés du parc national de Bwindi.

Depuis que Lockdown 1.0 a vu pour la première fois les compagnies aériennes fermer leurs itinéraires de vol aux voyageurs du monde entier, cette poche de nature sauvage a accueilli pas moins de huit bébés gorilles – plus du double du nombre né en 2019. Il est clair que les primates profitent plus que la plupart de cette pause forcée. Mais le tourisme reste l’une des principales sources de revenus ici et, sans leur atout financier, les gorilles sont à nouveau tragiquement à la merci des braconniers. Cue un nouveau lecteur pour les randonnées et le tourisme de la nature, qui, heureusement, est loin d’être difficile à vendre.

Souvent écarté de la bande d’élégants safaris du Kenya, cet enchevêtrement est-africain de forêts tropicales riches et de plaines aux grenats ambrés est resté délicieusement sauvage et l’Ouganda est le seul pays au monde où vous pouvez encore espionner des lions grimpeurs qui sommeillent parmi les rameaux ombragés de acacias. Ici, les éléphants cuits au soleil du parc national Queen Elizabeth et les chimpanzés bavards de la gorge de Kyambura dans le sud-est sont toujours plus nombreux que les camps de clones coloniaux – et c’est d’autant plus magique pour cela. Parce que si les groupies de gros gibier restent distraits par les bassins privés et les girafes brunch, les connaisseurs peuvent renouer avec la nature sans être encombrés par les foules SLR.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu’il n’y a pas de luxe à avoir en Ouganda. Grâce aux hébergements éco-luxe Volcanoes Safaris à Bwindi et dans les gorges de Kyambura, les aventuriers peuvent profiter de massages huileux le jour, dormir dans des bandas drapés de mousseline la nuit et se pelotonner au coin du feu, vin rouge à la main alors que le soleil baisse et que les températures chutent.

Mais le grand attrait pour la plupart des voyageurs intrépides est, sans aucun doute, la communauté protégée de gorilles de montagne de l’Ouganda, qui vivent dans le parc national impénétrable de Bwindi, classé au patrimoine mondial. S’étendant sur plus de 330 km2 de feuillage abrupt et dense, ces sommets couronnés de brouillard regorgent de biodiversité et abritent environ 400 de nos plus proches parents. On estime qu’il ne reste plus que 1007 de ces primates en voie de disparition sur Terre, qui parcourent tous la chaîne de montagnes volcaniques des Virunga qui s’étend à travers le Rwanda, l’Ouganda et la République démocratique du Congo.

Les expériences de trekking à Bwindi, qui borde le couloir ouest de la RDC, peuvent durer jusqu’à 10 heures, selon votre santé physique et l’emplacement des gorilles. À cause de mon “ genou de coureur ” et de quelques autres articulations très protestantes du groupe, à seulement une heure dans les nuages ​​tourbillonnants de rosée et de gommage vert dense de la jungle, je me retrouve face à face avec un dos argenté de 26 pierres – son majestueux masse ombragée apparaissant comme un rocher à travers les vrilles persistantes du brouillard du milieu de la matinée.

Sam, notre guide de suivi camouflé de l’Uganda Wildlife Authority (UWA), le repère en premier, niché de manière précaire parmi la canopée émeraude au-dessus, en enlevant méthodiquement les feuilles des branches alors qu’il chronomètre tranquillement notre approche. «C’est Makara», murmure Sam, avant de nous inviter à le suivre sur une pente rocheuse pour rencontrer «la famille».

Makara est à la tête du groupe Habinyanja, une tribu de 15 gorilles de montagne habitués qui – après des années d’interaction humaine axée sur la conservation – offre maintenant aux touristes une fenêtre sur leur monde. Pendant une heure, nous les observons se baigner langoureusement dans des rubans de soleil tandis que leurs bambins dégringolent ludiquement à quelques mètres de nos pieds. Rukundo, une mère qui allaite, regarde avec ambivalence son plus petit bébé virevolte malicieusement entre le lait de lait et l’enquête sur nos bottes cuites au four.

Sur fond de chant des oiseaux et de raclement de gorge – un son que Sam et Makara émettent régulièrement pour rétablir le respect – il devient clair que les observés regardent aussi; que vous êtes ici un participant plutôt qu’un simple spectateur. Et ces 60 minutes deviennent parmi les plus précieuses que vous puissiez vivre.

Une partie de la beauté de l’Ouganda enclavé est que vous n’êtes jamais trop loin de l’appel de la nature et que vous pouvez également marcher pour le cousin de Makara, le chimpanzé, à 150 km au nord de Bwindi dans la gorge de Kyambura – un ravin luxuriant à la lisière de la reine. Parc national Elizabeth. Un voyage de six heures sur des routes criblées de nids-de-poule, y sauter dans une jeep est la moitié du plaisir, avec un safari à travers des hectares de savanes tachetées d’acacia offrant l’une des observations de safari les plus rares au monde: le lion grimpant dans les arbres, qui on aperçoit la somnolence au fond du berceau d’une branche ombragée.

Originaire uniquement du parc national Queen Elizabeth, on pense que ces chats dorés grimpent pour échapper à la fois à la chaleur brûlante et aux mouches tsé-tsé persistantes. Intelligent. Mais, alors que le soleil de midi s’abaisse, ce sont les hippopotames submergés par les boues qui ont l’air (et le son) d’avoir le dernier rire.

Plus tard, au fond des plis béants de la gorge de Kyambura de 500 m de large, on nous dit que les chimpanzés «perdus» de la vallée ne sont pas une garantie. Ils sont plus difficiles à repérer, plus rapides à déplacer et rendent généralement la randonnée plus difficile. Par chance, ils sont occupés à déchirer un petit singe colobe noir et blanc d’un membre à l’autre alors que nous nous promenons et Moira, un homme de 25 ans, bondit de façon spectaculaire, battant le tronc d’une figue. arbre pour un effet alpha complet. Il est le «curieux» et pose à quelques mètres pour des photos avant de nous conduire à travers le sol de la forêt. Parfois, il est si proche que vous pouvez pratiquement sentir ses 60 kg se hérisser devant vous.

De retour à Kymabura Gorge – un lodge paradisiaque aux allures de Soho House avec des lits à baldaquin, des douches géantes intérieures et extérieures, ainsi qu’une piscine bordée de plaines – je me dirige vers ma véranda au crépuscule pour regarder le ciel passer du rose au violet . Des chauves-souris grignotantes sifflent devant moi, tandis qu’une famille de babouins déambule au loin avec un air arrogant. Ici, tout ce que j’entends, ce sont les doux bruissements de la savane africaine, mais je sais qu’au fond de la gorge en contrebas Moira est occupé à construire son nid pour la nuit; que la forêt est vivante d’une cacophonie de cris de gémissements et de chaos bavard. Parce qu’en Ouganda, vous n’êtes jamais plus qu’une botte de boue loin de la nature.

Trois nuits à Volcanoes Safaris Kyambura Gorge et trois nuits à Bwindi Lodge comprenant une randonnée de gorilles, une randonnée de chimpanzés et une croisière en bateau sur le canal de Kazinga, y compris tous les repas, boissons, transferts, vols internes et vols internationaux sur Kenya Airways au départ d’Heathrow à partir de 5300 £ par personne avec Africa Odyssey. Vous pouvez également réserver un safari Bwindi ou Kyambura de quatre jours directement avec Volcanoes Safaris à partir de 2780 £, hors vols. Visitez volcanoessafaris.com.

Protocoles Covid-19 aux Volcanoes Safaris Luxury Lodges: Les chambres sont nettoyées en profondeur avant et après les séjours; les espaces publics sont également régulièrement désinfectés. Des mesures de distanciation sociale sont en place et seuls les aliments et boissons achetés sur place peuvent être consommés dans les gîtes. La recherche des contacts est en vigueur en Ouganda, vous devrez donc partager vos coordonnées, et signer une lettre expliquant que vous avez lu et compris toutes les réglementations concernant Covid-19 avant votre séjour. Vocanoes Safaris se réserve le droit d’annuler les réservations à tout moment pour protéger la sécurité des invités et des gorilles. Si vous présentez des symptômes, un test positif au Covid-19 ou avez été en contact avec une personne soupçonnée d’avoir le virus dans les 14 jours suivant votre arrivée, contactez l’hôtel et ne voyagez pas.