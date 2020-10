“Oui, il y a”, Sebastián Rulli et Angelique Boyer professent leur amour | Instagram

Le cadre idéal pour un moment romantique entre Sebastián Rulli et Angélique Boyer a déchaîné l’excitation des fans de l’un des couples les plus célèbres sur le petit écran.

C’est grâce à leur compte Instagram que l’heureux couple qui est ensemble depuis six ans a fait sensation parmi leurs followers après avoir partagé des messages dans lesquels les deux ont été défaits en dédiant des mots pleins de romance.

Le couple d’acteurs Sebastian Rulli et Angelique Boyer démontre une fois de plus que l’amour existe toujours entre les deux, et que le temps n’a pas été un ennemi mais au contraire un grand allié dans leur relation, qui aurait commencé dans les forums de feuilletons “Ce que la vie m’a volé«où ils ont accepté de travailler à nouveau ensemble, moment auquel quelque chose de plus que spécial aurait émergé.

Depuis, le couple, l’un des plus aimés de la série, ne s’est pas séparé et a récemment partagé le secret de son «union» à travers des messages amoureux dédiés l’un à l’autre.

C’est le protagoniste de “Dragon” qui a fait le premier pas avec une photographie dans laquelle ils apparaissent depuis la piscine, la publication était accompagnée de belles paroles qui auraient sûrement adouci l’actrice d’origine française, Angélique.

“L’amour est la chose la plus proche de la magie que nous ayons.” Continuez à croire à l’Amour et à la Magie parce que «Oui, ça existe» », a écrit l’acteur argentin très inspiré.

Il faut dire que les utilisateurs ont immédiatement montré leur réaction, en ajoutant plus d’un demi-million de “j’aime”.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Dans le même temps est venu le message avec lequel le protagoniste du mélodrame “Imperio de mentiras” et des romans tels que “Teresa” et “Tres vez Ana”, a répondu à son partenaire bien-aimé, le bel acteur et idole de feuilleton.

Chérie, je t’aime beaucoup et si belle … Je veux toujours le meilleur pour toi MERCI pour la MAGIE que tu es dans ma vie “, a noté la star du feuilleton

La belle actrice du petit écran, n’a pas tardé à répondre au message et de manière très expressive et avec le même amour, a remercié son beau pour d’aussi beaux mots, générant à son tour une nouvelle vague de réactions.

Ce n’est pas la seule fois que les acteurs profitent des réseaux pour dédier tel ou tel détail et de beaux mots qui ne sont plus jamais exprimés, et la preuve est l’un des aspects clés qui a nourri dans leur relation, sans négliger l’aspect drôle qui Ils ont également partagé avec leurs fans à travers des vidéos amusantes.

Face à de telles publications émouvantes, certaines autres stars n’ont pas pu éviter de rejoindre la vague de romance que les célébrités imprégnaient sur la plateforme Instagram d’où des personnalités telles que Maite Perroni, Fernanda Castillo, Poncho de Nigris et Jessica Coch correspondaient avec beaucoup d’affection.

Je t’aime, «Beautiful», «Cosha hermosha», «Alegría», «Magic handsome» ont écrit certains des collègues du milieu.

D’autre part, depuis le dernier roman dans lequel ils ont tous deux joué ensemble, une histoire réalisée par Angelli Nesma où Angelli a joué le rôle de Montserrat et Sebastián a joué le rôle d’Alejandro Almonte, l’amour a traversé les écrans et depuis lors, le couple est considéré comme l’un des plus stable du milieu.

Vous pouvez également lire Angélique Boyer est temporairement à la retraite de la télévision

Jusqu’à présent, ils n’ont pas eu l’occasion de retravailler ensemble et c’était un sujet abordé par la même actrice lors d’une visite au programme Hoy où elle a avoué que c’était l’un de ses souhaits, de retravailler avec son partenaire actuel.