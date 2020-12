R

elief à l’accord de dernière minute sur le Brexit de Boris Johnson et un affaiblissement de la livre par rapport au dollar devraient donner un coup de pouce aux marchés britanniques alors que les traders revenaient à leur bureau après les vacances de Noël.

Les actions britanniques étaient sur le point de se rassembler lorsque le marché londonien rouvrirait, les marchés mondiaux étant davantage portés par le feu vert réticent de Donald Trump pour un programme de dépenses de 2,3 billions de dollars en cas de pandémie.

Le FTSE 100 était appelé à environ 0,5% ou 30 pts à l’ouverture à 6576,8, tandis que le FTSE250, plus axé sur le marché intérieur, devrait ouvrir à environ 20531, conservant un gain de 1,23% avant la fermeture des marchés la veille de Noël.

Les perspectives d’une dernière semaine optimiste après les montagnes russes de 2020 s’inscrivent dans l’accord sur le Brexit de 1200 pages, qui devrait bénéficier du soutien crucial des membres conservateurs du groupe ERG radical cet après-midi avant de se rendre aux Communes pour un vote demain. Matin.

Les pays de l’UE devraient ouvrir la voie à sa mise en œuvre lors d’un vote à Bruxelles à 15 heures aujourd’hui.

Les actions FTSE exposées au marché britannique, telles que les constructeurs d’habitations, étaient susceptibles de réagir le plus fortement, même si des incertitudes subsistent quant à l’avenir du secteur des services financiers au Royaume-Uni et des craintes persistantes de perturbation en réponse à des réglementations plus strictes dans les ports.

Les entreprises de l’indice de premier ordre qui opèrent en devises étrangères bénéficieront également d’une légère baisse de la livre sterling, qui s’est repliée par rapport au dollar renaissant d’un sommet de décembre de 1,3624 $ à 1,3483 $.

George Godber, de Polar Capital, a déclaré à la BBC: «Nous devrions voir un certain soulagement venir à la suite de la [Brexit] annonce, quoi que les gens pensent de l’accord, c’est infiniment mieux que pas d’accord.

«Étant donné que de nombreuses personnes ne sont pas au bureau, la majorité du déménagement aura probablement lieu début janvier, mais je m’attendrais à une hausse saine des parts nationales dans les 250 ce matin, peut-être jusqu’à 1 ou 2%.»

Edward Moya, analyste de marché chez Oanda, a déclaré: «Les actions britanniques augmenteront fortement car les perturbations commerciales chaotiques ont été évitées. La conclusion d’un accord commercial sur le Brexit donne à de nombreux investisseurs le feu vert pour parier sur l’économie britannique à long terme. »

L’accord réticent du président américain sortant à soutenir un plan de relance du gouvernement, qui verra des chèques de relance de 600 $ payés directement aux Américains et évitera une fermeture imminente du gouvernement, a aidé le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq à atteindre des sommets records à New York hier.

Le S&P 500 a gagné près de 1 pc, atteignant un plus haut historique intrajournalier, tandis que le Dax en Allemagne a clôturé à 1,5 pc et que l’indice MSCI World a augmenté de 0,7 pc pour clôturer sur des records atteints avant Noël.

Le pétrole a également augmenté en raison des attentes de hausse de la demande de carburant aux États-Unis, les contrats à terme sur le Brent ayant augmenté de 36 cents à 51,22 dollars le baril, tandis que la vague d’optimisme a soulevé les actions asiatiques, les actions japonaises atteignant un sommet de 29 ans.

Cinq analystes interrogés par . ont estimé que les stocks de brut ont chuté de 2,1 millions de barils dans la semaine précédant le 25 décembre, avant une réunion du groupe OPEP + le 4 janvier où la Russie devrait faire pression pour une augmentation de la production.