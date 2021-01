je

Il est temps de commencer à planifier la grande évasion de cette année.

De Soho House et Six Senses à un train de luxe sur un pont surplombant le parc Kruger en Afrique du Sud, les meilleurs hôteliers du monde se préparent pour une année d’ouvertures passionnantes.

Il ne vous reste plus qu’à décider où aller en premier…

Ouvertures d’hôtels les plus chaudes de 2021

Mustique? Vieilles nouvelles. St Barth? Oublie. Bientôt, l’île minuscule de cinq milles carrés de Canouan – qui fait partie de Saint-Vincent-et-les Grenadines – sera l’endroit à voir et à être vu. Dans une année de grandes ouvertures pour Soho House (ils installent également un camp à Rome, Paris, Tel Aviv et Austin en 2021), la première aura lieu dans les Caraïbes. La retraite en bord de mer aura vue sur la mer, 40 chambres et une salle de sport.

Sur la pointe nord de l’île blanche, un Six Senses apaisant, situé sur 20 acres avec 134 chambres, offrira un autre type d’expérience à Ibiza. Dirigez-vous vers le centre d’apprentissage spirituel et le spa qui offriront des programmes et des retraites spécialisés. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de plaisir à avoir. Ils seront des DJ toute la nuit dans les grottes de la plage et des cocktails bio au bord de la piscine. L’hédonisme sain à son meilleur.

( Six sens )

Le Gleneagles Townhouse promet d’être impressionnant. L’ancien bâtiment de la Bank of Scotland à St Andrews Square accueillera la première ouverture urbaine du vaste domaine historique. Avec 33 chambres au design unique, un restaurant ouvert toute la journée, deux bars, une terrasse sur le toit et un club pour les membres, ce sera l’endroit le plus demandé de la ville. On se voit là-bas.

La basse-cour au Newt, Somerset

Fans de The Newt, réjouissez-vous! L’un des hôtels de campagne les plus exceptionnels du Royaume-Uni s’agrandit avec The Farmyard plus tard cette année. Avec 17 nouvelles chambres et suites dans une ferme laitière impeccablement restaurée, ainsi qu’une piscine intérieure, un bar et une expérience culinaire de la ferme à la table. Vous aurez également accès au spa, aux jardins et au restaurant principal.

(Le triton)

Une piscine à débordement avec vue panoramique sur Central Park? Euh, oui s’il te plait, quand pouvons-nous y aller? Le premier hôtel urbain d’AMAN est l’une des ouvertures les plus excitantes de l’année, avec un spa de trois étages ainsi que trois restaurants (Nama pour les sushis; Arva pour l’italien; et The Wine Library pour les événements privés), un club de jazz souterrain. Ajoutez la page de réservation maintenant aux favoris

( UN HOMME )

Ce sera une autre grande année pour la marque soutenue par Robert De Niro, avec de nouvelles propriétés à Tel Aviv, Toronto, Sao Paulo, Riyad et Atlanta, Nobu Hotels ouvrira son premier avant-poste africain. Ce sera dans le quartier super central de l’Hivernage avec 71 chambres et suites, un restaurant sur le toit, une cuisine de classe mondiale et des piscines intérieure et extérieure. Attendez-vous à des intérieurs et des détails de conception super chics.

Zannier Bai San Ho, Vietnam

Si vous allez n’importe où cette année, faites-en le nouvel hôtel Zannier dans la province de Phu Yen au Vietnam. Bai San Ho se traduit par «Baie des coraux» et se trouve dans 230 acres de rizières luxuriantes. Il possède sa propre étendue de plage de sable blanc immaculée, toutes les activités nautiques que vous pouvez imaginer, ainsi qu’un grand spa, un studio de yoga, trois restaurants et deux bars. Le luxe aux pieds nus à son meilleur.

(Hôtels Zannier)

Airelles Château de Versailles

Vous avez probablement lu cette ouverture l’an dernier, mais la pandémie avait d’autres plans. Enfin prêt à accueillir des invités cette année, le château d’Airelles de Versailles se trouve dans l’enceinte du château de Versailles lui-même. En première mondiale, les invités auront accès aux coulisses du palais. Ce sera un restaurant Alain Ducasse (il a 20 étoiles Michelin alors attendez-vous à des délices gastronomiques), un spa Valmont et une piscine. Les prix seront exorbitants, mais ce n’est qu’une seule fois dans une vie.

(Adobe Stock)

Rocco Forte Villa Igiea, Sicile

Pour un glamour sans faille, les Fortes ont livré, comme toujours, une rénovation sans frais du palais Villa Igiea à Palerme sur les rives de la mer Tyrrhénienne. Ils seront du glamour italien à la pelle et des plats siciliens locaux du chef Fulvio Pierangelini. Emballez vos Ferragamos et nous vous y verrons.

One & Only Portonovi, Monténégro

Autre victime convoitée, le premier hôtel européen du luxe One & Only ouvrira enfin ce printemps, faisant du Monténégro, ou plus précisément de Boka Bay, la destination de 2021. Ils seront pour tous les goûts avec Giorgio Locatelli créant le menu du restaurant Sabia et DJ en direct et fêtes au Tapasake Club. De l’autre côté du spectre, les amateurs de bien-être seront mis à l’épreuve par Henri Chenot dans son centre de santé et de désintoxication spécialisé. Yachts et spots de célébrités garantis.

( Une seulement )

Kruger Shalati le train sur un pont, Afrique du Sud

L’un des décors les plus spectaculaires d’un hôtel, Kruger Shalati le train sur un pont est littéralement, eh bien, un train sur un pont. Treize voitures de train ont été transformées en un hôtel de luxe avec vue sur le parc national Kruger. Les murs de verre offriront une vue incroyable sur la rivière Sabie et au-delà et la piscine offrira de nombreuses opportunités de programmation. Une façon unique de faire un safari.

(Shalati)

Le Londonien, Leicester Square

Une méga ouverture pour Londres avec 16 étages et 350 chambres, six restaurants et bars (dont un sur le toit), une scène pour la musique live, deux cinémas, une piscine, un spa, une salle de sport et un salon. La construction coûte 300 millions de livres sterling et nous nous attendons à des choses passionnantes.