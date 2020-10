Les dernières tendances lifestyle, mode et voyage

Sur les soixante ensembles que Beyoncé portait dans son récent album visuel Black is King, ce sont les combinaisons ornées de lune qu’elle portait dans “ Déjà ” qui ont provoqué une agitation particulière.

Dans les 48 heures qui ont suivi l’approbation de Bey et la publication consécutive de la fan-girl d’Adele sur Instagram dans la même tenue, les recherches des combinaisons à imprimé lune de Marine Serre ont augmenté de 426%. Sur Vestiaire Collective, les ventes de Serre ont augmenté de 1 200% au cours de l’année écoulée.

Pour Serre, 28 ans, cependant, ce n’est que le début. «Je crée pour tout le monde, pour la vie, mais je me fiche des tendances», explique-t-elle lors de notre appel Zoom avant ses débuts à la Fashion Week de Paris la semaine dernière.

«Cela me rend heureux quand je vois ces moments, mais rien n’est jamais une fin. Je ne les vois pas comme le résultat d’un objectif dans ma vie, ils donnent juste de l’énergie pour faire quelque chose de nouveau. Peut-être que la prochaine fois, Beyoncé portera une robe entièrement régénérée en tapis?

Beyoncé porte Marine Serre dans Black is King (Disney)

Cinquante pour cent des pièces de Serre sont régénérées à partir de restes de matière; le reste est fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés, mais elle a évité la dernière instruction adoptée par la mode “ upcycling ” en faveur de “ régénéré ”, notant qu ‘”il y a beaucoup de confusion autour de cela et le greenwashing est le principal danger.

«Tout le monde utilise le mot ‘upcycling’ à tel point que cela n’a presque même aucun sens parce que les gens pensent que l’upcycling utilise des tissus morts. Comment savez-vous même si un matériau est vraiment mort? »

Sa chaîne Instagram regorge de contenu montrant ses 400000 personnes en suivant le processus derrière chaque vêtement sur lequel elle met son nom. «Il est important pour moi de montrer à nos abonnés comment nos pièces régénérées sont fabriquées et le processus qui les sous-tend. Que te mets-tu tous les jours? Savez-vous vraiment combien de temps il faut pour que ce vêtement soit fabriqué? »

La célèbre collection “ Radical Call for Love ” de Serre (avec l’aimable autorisation de Marine Serre)

La native de France a été acclamée par la critique pour sa deuxième collection, «Radical Call for Love», qu’elle a conçu à la suite des attaques islamistes à Paris et à Bruxelles. Tout au long de la collection était poivré son croissant de lune désormais signature, une tentative d’embrasser un symbole classique de l’Orient.

«Après les attentats, il n’était pas approprié de montrer une lune dans la rue», explique Serre, «mais la lune est un symbole de tous les temps, sa signification a évolué. Le fait qu’il soit si hybride signifie que ce n’est pas le mien. Aujourd’hui, il symbolise Marine Serre, mais dans cinquante ans, ce sera peut-être à quelqu’un d’autre.

Pour dévoiler sa collection printemps / été 2021 la semaine dernière, Serre a présenté un film de 10 minutes au lieu d’un spectacle physique. Intitulé Amor Fati, signifiant Love of Fate, c’est «un reflet de ce qui se passe autour de nous» et a été créé pendant le verrouillage. Le clip présente un corps nu touché par quatre inconnus vêtus de Serre, avant que le casting ne commence à utiliser des scalpels pour sculpter des lunes en croissant sur son corps et à enrouler les accessoires avant-gardistes de Serre autour de son cou.

Un look de la collection SS21 de Serre, Amor Fati (IMAXtree)

La collection unisexe est la mode à l’époque de corona illustrée. Les boucliers en plexiglas sont portés par-dessus les combinaisons de chats ornées de lune conscientes du corps de Serre, certaines sont livrées avec des revêtements faciaux intégrés tandis que d’autres ont une crinoline intégrée pour une distance sociale facile. «Tout ce que je fais est fait comme ça: ressentir ce qui se passe. Cela montre la vulnérabilité du corps, en termes de ce qui se passe dans le monde entier.

Ses créations ont été prophétiques depuis le début: elle a tissé des masques pour le visage dans sa première collection en 2016, s’inspirant des niveaux de pollution accrus dans sa ville natale de Paris.

Serre a fait ses armes chez Alexander McQueen sous Sarah Burton, Matthieu Blazy chez Maison Margiela et Raf Simons chez Dior, avant de décrocher un poste de junior designer Balenciaga sous Demna Gvasalia. C’est au cours de son passage chez ce dernier qu’elle a créé sa marque éponyme en 2017. Elle a ensuite été la plus jeune lauréate du prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode, moment auquel Karl Lagerfeld est devenu son mentor, la décrivant dans l’une de ses dernières entretiens comme ayant «une volonté d’acier».

Lauréat du prix LVMH ‘Young Fashion Designer’ 2017, la styliste Marine Serre et le styliste Karl Lagerfeld en 2018 (Bertrand Rindoff Petroff)

«J’ai aimé l’ironie de Karl», se souvient-elle en souriant. «Il m’a dit une fois quelque chose comme si j’étais vraiment radical et travailleur, même si j’ai l’air vraiment gentil. C’était bien.”

Comme son travail le suggère, Serre est résolue à ce que la mode et la politique travaillent en tandem. «Tout est politique: ce que vous mangez, ce que vous faites, comment vous vivez. Lorsque vous avez une marque, vous avez une responsabilité et il est important de dire quelque chose. Le moment est venu non seulement pour la mode, mais pour l’ensemble de l’économie et pour tous les habitants de la planète! »

Où se voit-elle dans dix ans? Elle rit timidement. «Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Je veux rester libre. »

