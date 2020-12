Revoir en un coup d’œil

UNE

À la fin de cette année terne et en grande partie sans divertissement, le Bush Theatre rouvre avec une pièce qui offre à la fois plusieurs plaisirs oubliés. Overflow, de l’écrivain trans Travis Alabanza, est une nouvelle écriture extrêmement pertinente qui semble aussi fraîche que de vous couvrir le visage (mais ne le faites pas, s’il vous plaît). Il se déroule dans les toilettes d’une boîte de nuit pour femmes, des lieux hautement spirituels qui sont toujours tristes et vides. Réalisé avec une théâtralité exubérante par Debbie Hannan, il ne pouvait fonctionner que comme une performance en direct – et c’est aussi une très bonne soirée. Vous vous en souvenez?

Pendant une heure, nous rencontrons Rosie (interprétée par Reece Lyons), une femme trans assiégée dans une cabine de toilettes. Pour se réconforter des bruits sourds et menaçants à la porte, elle se souvient des moments de lien profond qu’elle a eu dans les toilettes des femmes au fil des ans. Ils ne se limitent pas à faire pipi, explique-t-elle – ce sont des endroits où des inconnus renforcent votre estime de soi, où des intrigues secrètes se forment, où vous trouvez un nouveau meilleur ami pour une nuit. (Je peux en témoigner; une de ces femmes est toujours mon amie Facebook sept ans après m’avoir ajouté ivre à 2 heures du matin.)

Oui, certains des commentaires des femmes cis “ ne sont peut-être pas passés par un peigne Twitter 2020 ”, note Rosie. Mais elle a été accueillie avec un sentiment d’acceptation sans jugement qui lui a permis de se sentir en sécurité et la bienvenue. Avance rapide vers une époque à peu près maintenant, où l’atmosphère a changé. Les dames loos sont devenues un champ de bataille politique, et au lieu de cela, elle a rencontré des soupçons et un manque de solidarité blessant.

Lyons, qui a obtenu le rôle de Rosie dans un casting ouvert pour les interprètes trans, est une joie de passer une heure avec. Elle est tour à tour espiègle et vulnérable, et une grande ventriloque pour les autres rôles que le scénario lui demande. La conception du décor de Max Johns comprend des toilettes et un lavabo fonctionnels, et cela ne sera jamais impressionnant, tandis que la conception sonore de Francis Botu nous apporte à la fois l’adrénaline palpitante d’un club et un sentiment de menace.

Le rythme s’affaisse légèrement des trois quarts et l’écriture passe parfois un peu OTT sur les analogies (bien que ce qui est plus 2020 que “ la vie est comme une roue de hamster avec plusieurs couteaux lancés sur vous ”). Mais tout cela aboutit à une fin merveilleuse, désordonnée et cathartique, et on a l’impression que l’étude drôle et tendre d’Alabanza sur l’alliance et le courage d’être qui vous êtes pourrait devenir un futur classique.