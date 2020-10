Ozuna lance la vidéo “Del Mar” et devient la plus regardée | AP

Le nouveau clip de l’artiste portoricain Ozuna, “Del Mar”, récemment trouvé sur la plate-forme YouTube avec une vidéo incroyable qui a laissé beaucoup de voix sans voix et est devenue l’une des vidéos les plus vues.

Ozuna a publié le vidéo musicale d’une de ses chansons en collaboration avec la chanteuse australienne Sia et le rappeur américain Doja Cat.

Le nouveau clip de Ozuna Il a été le plus regardé au monde au cours des dernières 24 heures et à ce jour, il compte près de 10 millions de vues.

La vidéo a également dépassé le nouveau clip vidéo du chanteur canadien Justin Bieber et de l’américain Benny Blanco “Lonely”, qui compte environ 6 millions de reproductions, et celui du chanteur colombien Camilo, “Vida de rico”, avec un peu plus de 5 millions.

Le clip de «Del Mar», réalisé par le vénézuélien Nuno Gomes et sa société de production, Compostela Films, présente Ozuna et Doja Cat sous la mer, et où Sia les rejoint plus tard comme un hologramme de sirène, selon les représentants de l’artiste portoricain dans un communiqué de presse.

«Del Mar» est le nouveau tube du quatrième album studio d’Ozuna, «ENOC», dont le titre est une abréviation de la phrase d’identité artistique d’Ozuna, «El Negrito Ojos Claros», sorti il ​​y a quelques semaines.

Ce nouvel album a jusqu’à présent atteint plus de 246 millions de vues sur différentes plateformes musicales, selon les représentants d’Ozuna dans un communiqué.

En plus de Sia et Doja Cat, l’album présente également les collaborations de Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Wisin, Nicky Jam et le duo Zion & Lennox, étant un excellent mélange de voix.

Il est à noter que dans la semaine de la sortie de son nouvel album, le 4 septembre, Ozuna C’était la couverture du magazine Rolling Stone dans ses éditions en Colombie, en Argentine et au Mexique.

Les autres clips vidéo des 20 singles qui sont inclus dans “ENOC” et qui sont sortis sont “Un Get”, “Caramelo” et “Hidden Enemies”, en fait, le clip de “Un Get” a jusqu’à présent plus plus de 20 millions de vues sur YouTube.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

D’autre part, «Caramelo», dans sa version originale, a été, depuis son lancement, l’une des chansons les plus branchées de l’été tant en Amérique latine qu’aux États-Unis et à Porto Rico, et a également occupé la première position pendant plusieurs semaines consécutives en Espagne et Mexique.

Caramelo »compte plus de 279 millions de vues sur YouTube, entre sa version originale et le« remix »avec Karol G et Myke Towers.

Pendant ce temps, le clip de «Caramelo» a plus de 346 millions de vues sur YouTube, en ajoutant la version originale et le remix aux côtés de Karol G et Myke Towers.

De même, pendant la semaine du lancement de «ENOC», Ozuna a créé la chanson et le clip vidéo de «Enemigos Ocultos» avec Arcángel, Cosculluela, Juanka El Problematik, Myke Towers et Wisin, et «Despeinada» avec l’auteur-compositeur-interprète colombien Camilo.

Jean Charles Ozuna Rosado, connu simplement sous le nom d’Ozuna, a commencé sa carrière musicale en 2010 en publiant ses interprétations sur les réseaux sociaux.

Cependant, il est devenu célèbre en 2016 en collaborant sur le single “La occasion” de DJ Luian et Mambo Kingz avec Anuel AA et De la Ghetto, qui avait le numéro 22 du classement Hot Latin Songs, 8 et plus tard il a eu une ascension musicale rapide.

Il est à noter qu’en plus de la musique, il s’est également aventuré dans le théâtre et a fait ses débuts d’acteur en 2018 avec le film dominicain «Qué León».

Cela peut vous intéresser: Rosalía et Ozuna chien ensemble et surprendre sur Instagram