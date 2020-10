Sharon Osbourne et Ozzy Osbourne ont récemment été victimes de fraude après que quelqu’un ait «maximisé» les cartes de crédit du couple de célébrités. Sharon a annoncé la nouvelle lors de l’épisode de mardi de The Talk, lorsque le panel a commencé à discuter du cambriolage de la série de spectacles de fin de soirée de Conan O’Brien, qui a entraîné la perte de plusieurs ordinateurs portables et autres équipements de production.

“C’est tellement faux”, a déclaré Sharon à propos du vol, qu’O’Brien a évoqué lors de son émission du lundi soir. “Vous savez quoi, il essaie de donner à tout le monde des divertissements pour que les gens se sentent aussi normaux que possible. Un peu de plaisir à la fin de chaque journée. C’est faux.” Sharon a ajouté qu’il y avait un autre cas de vol dans sa propre vie qui était tout aussi «mauvais».

«C’est l’anniversaire de ma Kelly aujourd’hui, je suis sortie hier soir chercher son cadeau», a-t-elle expliqué à propos de sa fille Kelly Osbourne, qui a eu 36 ans mardi. “Je donne ma carte de crédit et ils reviennent et disent:” Avez-vous une autre carte de crédit? Elle n’a pas abouti. ” Je dis: «Essayez encore une fois»… Je n’ai toujours pas réussi… Je leur donne des Ozzy. “

«Ensuite, ils reviennent et disent: ‘En avez-vous un autre? Il n’a pas été réalisé.’ Quelqu’un a appelé des accusations et a maximisé la carte d’Ozzy et ma carte », a-t-elle poursuivi. «J’ai appelé la société de cartes de crédit et ils ont dit: ‘Non, non, non, vous êtes au maximum, Ozzy aussi.’ Je me dis: «Je ne vais ni dans ce magasin, ni dans ce magasin». »Lorsque la co-animatrice Eve a demandé:« Alors attendez, était-ce une fraude? Sharon a confirmé qu’elle avait été victime d’une activité financière frauduleuse, mais que la société de cartes de crédit s’efforçait de corriger les frais.

Quant à O’Brien, le décor du comédien au célèbre Largo de Los Angeles à la discothèque Coronet a été cambriolé après avoir emménagé pour démarrer la production au milieu de la pandémie de coronavirus tout en soutenant également le lieu de divertissement pendant la fermeture. L’animateur de fin de soirée a expliqué lundi que “quelqu’un est entré par effraction dans notre petit théâtre et a pris une partie de notre équipement.”

En plus des ordinateurs portables utilisés pour mener des interviews Zoom, l’émission s’est également fait voler son ardoise, un équipement de production utilisé pour marquer le début d’une scène et pour synchroniser l’audio et l’image. “C’est le plus bas. Je ne peux penser à rien de plus bas”, a déclaré O’Brien à propos du vol. “D’accord, les ordinateurs portables – très bien. [But] vous avez pris l’ardoise? C’est fou. “Il a plaisanté à son acolyte Andy Richter,” Quel genre de nouvelle basse est-ce pour nous? Mec, rien que pour rire, ça vaut peut-être la peine. “