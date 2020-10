Ozzy Osbourne a déclaré qu’Eddie Van Halen, une fois ivre, l’avait appelé et avait demandé à l’ancien chanteur de Black Sabbath s’il voulait rejoindre Van Halen. Osbourne ne pouvait pas donner une année exacte pour la date de l’appel, mais il a dit que c’était après le départ du deuxième chanteur principal du groupe, Sammy Hagar. Van Halen est décédé le 6 octobre à 65 ans, à la suite d’une longue bataille contre le cancer.

“Il m’a téléphoné une fois et m’a demandé si je voulais chanter dans son groupe – bien après Sammy [Hagar had exited the band]. Je pense qu’il était un peu ivre », se souvient Osbourne dans l’épisode de cette semaine de l’émission SiriusXM Ozzy Speaks, rapporte Spin.« Nous avons tous fait l’un d’entre eux – en appelant à quatre heures du matin, en allant, [intentionally slurs speech]. “

Osbourne n’a jamais fini par rejoindre Van Halen, mais le groupe a ouvert pour Black Sabbath en 1978. Même alors, Osbourne savait que Van Halen était un guitariste incroyable. “Vous pensez que vous avez tout vu … à l’improviste, quelqu’un sort avec une façon de jouer tellement révolutionnaire”, a déclaré Osbourne sur Ozzy Speaks. “Regarder Eddie jouer était, comme – ses mains se transformeraient en araignée. Il était remarquable. Il a toujours donné l’impression que c’était si facile.”

Après la mort de Van Halen, Osbourne a écrit un essai sur l’impact du guitariste. Apprendre la mort de Van Halen a rappelé à Osbourne le jour où il a appris la mort de Michael Jackson, écrit-il. Une chose qu’Osbourne a toujours aimé chez Van Halen était le sourire qu’il avait souvent sur son visage pendant qu’il jouait. “Qu’il s’agisse de taureaux de showbiz – ou pas – je ne pense pas que ce soit le cas – il a toujours eu l’air de passer le meilleur moment de sa vie là-bas”, a écrit Osbourne dans Rolling Stone. “Je pourrais m’asseoir et regarder Eddie Van Halen jouer de la guitare toute la journée. Il est tellement divertissant en tant que guitariste. Il a donné l’impression que ce n’était pas difficile. Il a donné l’impression que c’était une chose naturelle.”

Osbourne a traversé ses propres problèmes de santé. Le chanteur de “Crazy Train” et sa famille ont révélé qu’il avait été diagnostiqué avec une forme de maladie de Parkinson et qu’il se remettait toujours d’une blessure au cou. Il a été contraint de reporter ses projets de tournée en 2020 afin de pouvoir recevoir des traitements contre la maladie de Parkinson en Suisse, mais ce voyage a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Plus tôt ce mois-ci, sa femme, Sharon Osbourne, a déclaré sur The Dr. Oz Show qu’il allait bien et travaillait déjà sur un nouvel album.