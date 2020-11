Revoir en un coup d’œil

Y a-t-il quelqu’un de plus frais sur la scène rap britannique en ce moment que Pa Salieu? Vous auriez du mal à argumenter contre cela sur la force de cette première mixtape incroyablement brillante.

Send Them to Coventry a des pierres de touche familières – grime, dancehall, afrobeat, hip-hop et plus – mais Salieu, 22 ans, se déplace dans l’espace trouble entre les frontières. Il s’aventure même dans l’inattendu – l’infusion de synthés soft-rock scintillants sur More Paper est inspirée. Sa prestation vocale est également incroyablement malléable, passant d’une rythmique militariste à une mélodique vulnérable, comme sur le refrain chanté de Flip, Repeat. L’élan est implacable.

C’était l’année de Salieu. En janvier, il a sorti Frontline, son plus grand succès solo, déclenchant une flopée de singles incendiaires. Au milieu des sirènes retentissantes et des grondements tectoniques de basse de ce morceau, qui figure sur la mixtape, Salieu nous fait découvrir la vie à Coventry, ou «COV, hashtag city of violence», comme il la décrit sur Informa.

Les barbes de son passé sont souvent revisitées, parfois férocement mais souvent avec réflexion, comme dans la section de la parole de TTM: «Quand le système s’attendait à ce que je me sente désolé pour moi, le piège m’a montré comment être payé.

Il se termine sur une note d’élévation et de positivité. Mahalia superpose de belles voix sur le groove ensoleillé d’Energy, Salieu se rappelant de «protéger votre énergie». Amen à cela. Avec une créativité comme celle de Salieu, le ciel est la limite.