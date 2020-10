La star de la WWE Paige et son frère, Roy Bevis, célèbrent des jalons majeurs dans leur vie. La lutteuse professionnelle est sobre depuis près de deux ans alors que son frère est au début de son propre voyage. Ils continuent de se soutenir et de se célébrer sur les réseaux sociaux.

Roy a publié lundi deux photos montrant l’avant et l’après du voyage de Paige vers la sobriété. Il a célébré qu’elle avait presque atteint la barre des deux ans et a déclaré qu’elle l’avait inspiré. Paige a répondu avec ses propres photos avant et après. Elle a applaudi Roy et a dit qu’elle était fière de lui. Elle a également célébré leurs progrès avec une longue légende sur Instagram.

Fier de toi plus frère! 6 semaines fortes 💪 vous avez ça 👏🏻👏🏻❤️ https://t.co/2BvnnJKeLB pic.twitter.com/Dl0i0m5fq1 – SARAYA (@RealPaigeWWE) 19 octobre 2020

“J’ai posté quelque chose comme ça avant. Mais je suis tellement fier de mes progrès! 2 ans de sobriété. Mumma se sentant comme ça. Glissez et vous verrez mon grand frère [Roy Bevis] il est sobre depuis 6 semaines et je suis si fier !!! Il a vieilli à reculons en un peu moins de 2 mois. S’il vous plaît, ajoutez un peu de soutien dans les commentaires, il le mérite [happy emoji] J’ai hâte qu’il vienne me rendre visite et Ronnie pour son 40e en février [emoji] [clap emoji] [heart emoji],” elle a écrit.

“FÉLICITATIONS à vous et à votre frère Paige !! Je sais de première main à quel point le voyage peut être parfois difficile. Beaucoup de respect”, a commenté une personne sur Twitter après avoir vu les allers-retours entre frères et sœurs. Plusieurs autres ont répondu avec des tweets similaires. Ils ont continué à montrer leur soutien à Paige et Roy tout en célébrant leurs progrès.

Alors qu’elle continue sur la voie de la sobriété, Paige fait tourner les têtes sur les réseaux sociaux avec des indices sur son avenir à la WWE. Elle n’a pas participé à un match depuis avril 2018. Elle a pris sa retraite suite à un match entre Sasha Banks et Mandy Rose à la Nouvelle-Orléans en raison d’une sténose vertébrale. Maintenant, elle taquine un retour.

L’interprète a récemment publié une photo de retour sur Instagram qui la montrait portant une minerve et incluait une légende accrocheuse. «Photo recyclée. Mais… J’ai passé les 2 dernières années de ma carrière dans le ring avec cette minerve. 6 vis et 2 fusions plus tard… mon cou est merveilleux. Pouvez-vous me laisser entrer encore? A écrit Paige. Les fans ont vu le message et ont immédiatement commencé à proclamer qu’elle devait retourner sur le ring de lutte, à condition qu’elle soit en parfaite santé.