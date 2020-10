L’artiste de la WWE Paige n’a pas participé à un match depuis 2018 en raison de blessures au cou. Maintenant, elle taquine un retour sur le ring de lutte. Elle a publié une vieille photo sur Instagram, puis a fait des commentaires sur son rétablissement en cours suite à des procédures médicales.

“Photo recyclée. Mais … J’ai passé les 2 dernières années de ma carrière dans le ring avec cette minerve. 6 vis et 2 fusions plus tard … mon cou est merveilleux. Pouvez-vous me laisser entrer encore?” Paige a écrit dans la légende de sa publication Instagram. La dernière question a immédiatement suscité l’enthousiasme de certains fans de lutte alors qu’ils commençaient à anticiper son retour sur le ring.

“LAISSE FAIRE!” un fan a commenté sur Instagram après avoir vu le teaser de Paige. Plusieurs autres ont continué à intervenir et à exprimer leur soutien à l’idée. Beaucoup ont proclamé qu’ils aimeraient la voir revenir sur le ring et affronter certains des plus grands noms de la promotion.

La dernière fois que Paige est entrée sur le ring, c’était en avril 2018. Elle avait initialement pris sa retraite de la compétition en raison d’une sténose vertébrale. Elle a pris sa retraite à la suite d’un match entre Sasha Banks et Mandy Rose à la Nouvelle-Orléans. “Je tiens à remercier la WWE de m’avoir permis de faire ça, et chacun d’entre vous ces quatre dernières années”, a déclaré Paige dans son discours de retraite. “Il y a quatre ans, la Nouvelle-Orléans est l’endroit où j’ai fait mes débuts et remporté le championnat des Divas et quatre ans plus tard, la Nouvelle-Orléans est l’endroit où je veux prendre ma retraite. Je veux donc remercier chacun d’entre vous.”

Paige a toujours été impliquée dans la WWE, juste à titre de non-lutte. Par exemple, elle était panéliste du programme WWE Backstage de FS1. Bien qu’elle n’ait participé à aucun match en raison de sa blessure, Paige a interagi avec les fans dans une arène différente. Elle passe régulièrement son temps sur la plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch. Elle a un compte populaire avec plusieurs abonnés, qu’elle utilise pour discuter avec les fans. Bien que Paige ait récemment attiré l’attention avec un geste surprenant.

Un fan de catch s’est rendu sur Twitter après que la WWE aurait interdit aux artistes interprètes ou exécutants d’utiliser des plateformes tierces pour se promouvoir. Ils ont dit que Paige avait supprimé son compte, mais elle a dit que ce n’était pas vrai. Paige a posté une capture d’écran qui montre que son compte est désormais sous le nom de «SarayaOfficial». Le vrai nom du lutteur professionnel est Saraya-Jade Bevis.