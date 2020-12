Paige Spiranac est ouverte sur beaucoup de choses dans sa vie. Cependant, il y a une partie de la vie qu’elle aime garder privée, c’est son statut relationnel. Dans un épisode récent de son podcast Playing A Round, la pro de golf de 27 ans révèle pourquoi elle ne parle jamais de sa vie amoureuse.

“Je reçois souvent cette question, et je refuse d’y répondre et j’ai ma raison”, a déclaré Spiranac, rapporte le New York Post. Elle a poursuivi en disant: “Je pense que beaucoup de gens pensent que je n’en parle pas à cause de mon entreprise, et si je dis que je suis avec quelqu’un ou que je suis mariée, alors je perdrai des adeptes masculins, et ce n’est en fait pas le cas. ” Spiranac a continué à dire qu’elle est “ouverte et honnête à propos de tout dans ma vie, comme vous pouvez le voir dans le podcast, que je veux quelque chose pour moi-même, et avoir une relation publique est très difficile, et dès que vous le rendez public, vous donnez à chacun le droit de poser des questions et vous devez ensuite y répondre. “

Il a été rapporté que Spiranac avait épousé l’entraîneur sportif Steve Tinoco en 2018. Plus tôt cette année, Spiranac a expliqué à quel point Tinoco l’a soutenu dans sa carrière. “Je l’ai rencontré au début de ma carrière, nous avons donc tout fait ensemble”, a-t-elle déclaré. “Il est si compréhensif et sait que c’est une affaire pour moi. Il dira: ‘Hé, montre un peu plus de décolleté.'”

Spiranac n’a pas participé à un tournoi de golf depuis 2016, mais a gagné un grand succès sur les réseaux sociaux avec plus de 3 millions de fans sur Instagram et Twitter. Sur son podcast, Spiranac parlera de presque tout et de tout, mais il y a une autre grande raison pour laquelle sa relation amoureuse est interdite.

“Si je publie à ce sujet, et que je finis par rompre avec cette personne, je dois alors parler de la rupture car je dois cela à tout le monde parce que j’ai rendu ma relation publique”, a déclaré Spiranac. “Quand une étape importante s’est produite dans ma vie, elle s’est toujours transformée en quelque chose qui n’est plus joyeux parce que les gens le commentent et ils le transforment en quelque chose qui n’est pas le cas, donc je veux juste quitter ma relation, ma famille et tout qui sont vraiment, vraiment, vraiment importants pour moi. “