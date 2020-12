Délicieux et classique pain sucré de Noël aux noix pour accompagner vos toasts en cette saison de Noël.

Pour préparer du pain de Noël aux noix, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

50 gr de levure fraîche (1,75 oz)

1 ⠛ tasse de sucre

2 tasses de farine

2 oeufs

¾ tasse de lait chaud

½ cuillère à soupe l’eau de fleur d’oranger

1 cuillère à soupe. vin doux

½ cuillère à soupe zeste d’orange

1 tasse de beurre fondu

1 cuillère à soupe. sirop d’érable

1 cuillère à soupe. extrait de malt

Fruits secs au goût

Pincée de sel

Préparation:

Dans un bol, ajoutez la levure, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de farine et le lait chaud. Bien mélanger en essayant de ne pas laisser trop de grumeaux et laisser fermenter pendant 10 à 15 minutes.Dans un autre récipient, ajoutez 1 tasse de sucre, les œufs, l’eau de fleur d’oranger, le vin doux, une pincée de sel, le zeste d’orange, le beurre fondu, le sirop d’érable et extrait de malt. Bien mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient bien incorporés et lisses, incorporer la levure et mélanger. Ajouter la farine petit à petit jusqu’à obtenir une pâte, transférer la pâte sur la table de travail et pétrir pendant 8 minutes ou jusqu’à ce que la pâte ne colle plus. Si la pâte devient trop collante, vous pouvez saupoudrer un peu de farine sur la pâte. Lorsque vous avez terminé, transférer la pâte dans le récipient graissé, couvrir et laisser fermenter jusqu’à ce qu’elle double de volume, environ 2 heures. Puis ajouter le levain, mélanger et Ajouter petit à petit 2 tasses de farine.Dans un autre récipient, passer les fruits secs dans la farine et bien mélanger pour qu’ils soient complètement recouverts, ceci pour éviter que les fruits ne s’entassent dans la pâte.Préchauffer le four à 180 ° C / 350 ° F. Lorsque la farine est prête, retirez l’air de la pâte et ajoutez les fruits secs. Mélangez et formez les petits pains. Mettez-les dans des moules et peignez avec un œuf battu avec de la crème dessus. Faites cuire au four pendant 45 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient un peu dorés sur le dessus. Retirez du four, laissez refroidir un peu et dégustez!

