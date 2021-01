Une délicieuse option à préparer pour le week-end pour le petit-déjeuner est cette délicieuse et facile recette de pain doré avec garniture aux pommes au caramel et à la cannelle.

Pour préparer cette délicieuse recette de pain doré, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

2 œufs1 cuillère à soupe de sucre½ cuillère à soupe de cannelle1 cuillère à café de vanille½ tasse de lait1 pomme, coupée en petits cubes1 cuillère à café de beurre Pain doré aux pommes et à la cannelle1 cuillère à soupe de cassonade1 ½ cuillère à café de cannelle¼ tasse d’eau Sucre glace4 pains de pain

Donne 4 Ã 8 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Dans un bol, ajoutez l’œuf, le lait, la vanille, le sucre et la cannelle. Battre légèrement jusqu’à ce que les ingrédients soient bien mélangés. Faire fondre le beurre dans une poêle à feu moyen et ajouter la pomme, l’extrait de vanille, la cannelle, la cassonade et l’eau. Remuer et cuire pendant 4 à 6 minutes ou jusqu’à ce que les pommes soient tendres. Réserver.Dans une tranche de pain, ajouter le mélange de pommes et tartiner, puis recouvrir d’une autre tranche et tremper le sandwich dans le mélange d’œufs et de lait. Faites bien tremper des deux côtés, faites fondre le beurre dans une poêle à feu moyen et ajoutez le sandwich préalablement trempé dans l’œuf. Cuire des deux côtés jusqu’à coloration dorée, environ 2-3 minutes de chaque côté, saupoudrer d’un peu de sucre en poudre. Vous pouvez accompagner avec des fruits frais.

