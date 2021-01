Couple de beautés, Celia Lora et La Michelson portent des tenues attrayantes | INSTAGRAM

Le mois de janvier se termine et Celia Lora sait qu’elle a besoin de mettre toute la viande sur le gril afin de gagner tous les adeptes qu’elle a prévus en ce premier mois de l’année 2021, où elle proposait de lancer le contenu exclusif le plus attrayant que vous ne l’avez jamais vu auparavant.

Et pas seulement ça, mais Celia a été Unissant leurs forces avec d’autres modèles tout aussi beaux, dont beaucoup sont ses amis personnels, avec lesquels elle a un lien bien au-delà de la séance photo, car ils s’entendent à merveille et parviennent à le transmettre à la caméra.

A cette occasion, nous aborderons la dernière photo sur l’Instagram officiel de Celia Lora, dans laquelle la belle fille d’Alex Lora, chanteur du légendaire groupe de rock mexicain El Tri, s’est associée à le Michelson pour nous donner l’une des plus belles photos de son profil à ce jour, dans laquelle les deux apparaissent avec des tenues attrayantes qui ont sûrement fini par être supprimées du contenu exclusif.

Peut-être que cette photo n’est qu’un petit avant-goût de ce que nous avons pu observer dans cet endroit désiré, auquel nous pourrions avoir accès pour une somme modique mensuelle.

Et c’est que Celia Lora a l’une des pages de divertissement exclusives les plus demandées par les internautes, où elle finit toujours par les ravir et les dorloter au maximum, puisqu’elle sait que grâce à ses fans, elle est à l’endroit où elle a toujours voulu.

C’est vrai, Celia Lora apprécie beaucoup l’attention, mais surtout avoir la liberté financière et ainsi pouvoir vous aider avec ta page gagner un revenu et réussir à se joindre à certaines entreprises pour en faire la publicité.

Nul doute que Celia Lora est devenue l’une des influences féminines les plus actives et les plus aimées des internautes, puisqu’elle n’arrête pas de télécharger des photos pendant une seule journée produisant de belles images pour nous inviter à nous abonner.

Auparavant, nous pouvions la voir avec Vanda, une autre de ses belles amies, qui est d’ailleurs une tatoueuse professionnelle très importante avec qui elle a également généré des séances photo des plus attrayantes.

Mais il ne fait aucun doute que celle d’aujourd’hui dépasse les attentes de tout le monde, car ils ne s’attendaient pas à ce que cette Union soit aussi bonne et avec des photos de haute qualité qui ont impacté les réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas tout Celia Lora s’est également associée à une youtubeuse très importante et controversée au Mexique Lizbeth Rodríguez avec qui elle a noué une excellente amitié depuis sa participation au Reality Show Barak l’expérience, dans laquelle ils ont réussi à se rencontrer et à passer un bon moment. Ensemble, leurs fans les ont rejoints avec le mot CELIBETH.

En fait, il y a quelques minutes, une nouvelle vidéo a été mise en ligne sur la chaîne Lizbeth Rodríguez en train de parler avec elle, dans laquelle nous avons pu à nouveau apprécier la grande chimie qui existe entre eux ainsi que les personnalités intéressantes et fortes qu’ils ont réussi à maintenir. à votre public conscient de tout ce qu’il fait.

En fait, Lizbeth Rodríguez a profité de sa relation avec Celia pour donner à son contenu Instagram un ton flirteur, mettant maintenant en ligne des vidéos et des photos des plus ardentes, ce qui nous fait penser qu’elle a eu une très forte influence en rejoignant Celia.