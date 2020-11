je

En conjonction avec son obtention d’une place au Rock and Roll Hall of Fame, Palace Skateboards publie une collection en hommage à Whitney Houston.

La marque de streetwear, que beaucoup considèrent comme l’équivalent britannique de Supreme, a conçu des vestes, des pulls et des t-shirts de style universitaire avec les mots «Whitney» et «Houston». D’autres t-shirts de la capsule de dix pièces arborent des images rétro d’une étoile tardive sur le devant.

Cent pour cent des profits de la collection seront reversés à la Whitney E. Houston Legacy Foundation, qui se connecte avec des programmes et des initiatives de base pour soutenir les jeunes dans le besoin.

Lors de la cérémonie d’initiation du Rock and Roll Hall of Fame samedi, l’impact de Houston a été souligné par l’hôte et fan de longue date, Alicia Keys. “Whitney Houston est l’une des seules”, a déclaré Keys lors de l’événement virtuel, “Il n’y a personne comme elle et il n’y en aura jamais.”

«Nous sommes très heureux d’avoir collaboré avec la marque de streetwear britannique Palace skateboards pour une cause aussi spéciale… célébrant l’héritage de Whitney et soutenant sa fondation caritative», a déclaré l’ancien manager et belle-sœur de la chanteuse, Pat Houston. «Nul doute qu’elle aurait adoré la porter elle-même!

Il s’agit de la dernière d’une longue série de collaborations caritatives pour Palace. Plus tôt cette année, la marque de streetwear a créé une capsule pour soutenir le NHS pour le soulagement de Covid-19 et l’année dernière, elle s’est associée au Stephen Lawrence Charitable Trust pour sensibiliser aux inégalités raciales et sociales.

La capsule Palace Skateboards x Whitney Houston est disponible en ligne à partir du vendredi 13 novembre.