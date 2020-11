P

aloma Faith a déclaré qu’elle se sentait «vulnérable» d’être enceinte aux yeux du public – mais a décidé d’être ouverte sur sa deuxième grossesse afin de «faire éclater la bulle».

En septembre de cette année, elle a annoncé qu’elle était de nouveau enceinte après une «lutte» impliquant six cycles de traitement par FIV.

Faith, qui a récemment sorti son cinquième album studio intitulé Infinite Things, a déclaré qu’elle était devenue publique pour aider à dissiper les mythes sur la grossesse.

Elle a déclaré: «Je pense que je me sens assez vulnérable d’être enceinte aux yeux du public. Je n’ai pas l’impression d’avoir beaucoup de choix en la matière, car cela arrive en quelque sorte quand cela se produit. Mais j’ai l’impression que c’est quelque chose que je dois embrasser plutôt que de me cacher.

«La première fois que je l’ai fait, je me suis caché des yeux du public et cette fois j’ai fait un effort conscient pour simplement dire:« C’est ce qui se passe et c’est à quoi ça ressemble et ça ressemble ». Je ne suis pas un enrobage de sucre et je suis assez honnête à propos des maux et des douleurs et tout cela.

«J’ai le sentiment que lorsque les femmes ont des enfants, en particulier des femmes qui réussissent dans leur travail, elles s’attendent à ce qu’elles soient ou qu’elles nient presque ou baissent ce qu’elles ont fait pour s’aligner sur leurs homologues masculins.

«La réalité est que c’est vraiment difficile et c’est physiquement si exigeant de faire ça et de travailler en même temps. J’ai décidé en tant que petit projet de me servir d’exemple et de faire éclater la bulle.

(Paloma Faith)

En plus d’enregistrer son album, Faith a également filmé la deuxième saison de Pennyworth de DC Comics, qui la voit jouer le méchant Bet Sykes.

Faith, originaire de Hackney, a également salué le récent succès électoral du président élu américain Joe Biden et de la vice-présidente élue Kamala Harris comme un grand moment pour sa jeune fille.

Elle a dit: «Je me sens vraiment émue. Pour ma fille, j’ai l’impression que Kamala Harris est un incroyable symbole d’espoir.

en relation

«Elle est allée à l’encontre de toutes les chances d’être un héritage mixte et une femme, contre ce terrible tyran (Donald Trump).

«Je ne comprends tout simplement pas comment nous vivons dans un monde où un homme comme celui-là peut avoir autant de pouvoir.

«C’était la bonne nouvelle dont nous avions besoin car on a l’impression que 2020 n’a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles. C’était comme une période d’espoir.