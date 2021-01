Le film d’une heure Paloma Faith – As I Am suivra la chanteuse, qui a parlé ouvertement de ses expériences avec la FIV, pendant un an de sa vie alors qu’elle équilibre la maternité et sa carrière, naviguant dans les exigences d’un make-or-break. tournée avec l’écriture d’un nouvel album, le lancement d’une carrière d’acteur et être parent.

La chanteuse londonienne de 39 ans a accueilli son premier enfant avec son petit ami de longue date, l’artiste français Leyman Lahcine, en décembre 2016, bien qu’ils aient initialement décidé de ne pas révéler le sexe de l’enfant dans le but de préserver leur vie privée.

En septembre de cette année, elle a annoncé qu’elle était de nouveau enceinte après une «lutte» impliquant six cycles de traitement par FIV.

Faith a déclaré: «J’étais très réticente à laisser une caméra participer à l’expérience très personnelle de travailler comme maman pour la première fois, mais Jane Mingay, qui a réalisé le film, est aussi une mère et une amie, donc je me suis sentie en sécurité.

«Le résultat est très révélateur, exposé et parfois émouvant à regarder.

«J’espère aussi que c’est un témoignage de toutes les mères qui travaillent là-bas. En tant que féministe, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de viser des idéaux patriarcaux pour réussir.

«Je crois qu’il faut embrasser nos forces et nos capacités féminines afin d’essayer de réussir dans un monde dominé et jugé par les hommes.

«Le film que j’espère donne un aperçu de cela.»

Faith sur le tapis rouge dans le cadre des Attitude Awards virtuels 2020 pendant la grossesse

Il observera sa vie sur et hors scène et présentera des apparitions et des contributions de Rag’n’Bone Man, Ty Taylor et Jonas Blue ainsi que de son groupe, de sa direction et des membres de sa famille.

Jan Younghusband, responsable de la commande chez BBC Music Television, a déclaré: «Paloma Faith – As I Am, de la première réalisatrice Jane Mingay, met en lumière les incroyables réalisations de Paloma dans sa carrière à ce jour, tout en jetant un regard honnête sur le réalité de l’équilibre entre les engagements de la parentalité et une carrière exigeante.

«C’est un film chaleureux et souvent émouvant et je suis ravi que nous puissions présenter l’histoire inspirante de Paloma aux téléspectateurs sur BBC Two.»