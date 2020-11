W

avec un rire profond et plutôt sale, Paloma Faith me dit qu’elle est dans le commerce des «bulles qui éclatent». Le jour où nous parlons, la chanteuse a fait exactement cela, en publiant une photo sur Instagram de son baby bump. Elle attend son deuxième enfant avec son petit ami, l’artiste français Leyman Lahcine, après six séries de FIV. «Journal de grossesse», a-t-elle écrit dans la légende. «Cette semaine, brûlures d’estomac, indigestion, sciatique qui me paralyse, deux infections urinaires différentes et plein de coups de pied! Ce bébé ferait mieux d’être une personne gentille à la fin de tout!

«J’ai eu une excellente réponse à cette image», dit Faith. «Je pense que beaucoup de femmes enceintes ont peur de ce qui arrive à leur corps et n’arrivent pas à l’exprimer. La société nous apprend que nous sommes censés sucer et ne pas dire à quel point la grossesse est difficile, mais cela peut être assez isolant, tout comme le fait d’être avec un nouveau-né, alors j’ai pensé que je changerais cela.

Il a fallu trois ans à Faith pour révéler le sexe de son premier enfant, une fille qui a maintenant quatre ans. «Je veux juste qu’ils soient ce qu’ils veulent être», a-t-elle déclaré à l’époque. Va-t-elle dire au monde le sexe de ce bébé? «Cela dépend de ce que je ressens mentalement. Je vais jouer à l’oreille. Quand je venais d’accoucher de ma fille, je ne me sentais pas très bien. Je voulais juste protéger mon enfant de toute attention et je ne voulais pas vraiment en parler mais ça pourrait être différent cette fois. À l’époque, j’avais très peur tout le temps et vraiment instable parce que je ne l’avais jamais fait auparavant. Maintenant ma fille a quatre ans et je sais qu’elle va bien, je ne me sens pas aussi inquiète.

Sa fille commence tout juste à réaliser que sa mère est célèbre. «Elle a dit: ‘Quand tu es au travail, tu es Paloma Faith et quand tu es à la maison, tu n’es que maman.’ Elle a demandé: “Est-ce que tu aimes mieux jouer avec moi ou aller travailler?” Je lui ai dit que j’aimais tellement mon travail mais que j’adore jouer avec son meilleur. Je suis ferme sur le fait d’essayer de quitter le travail à temps pour coucher mon enfant. Évidemment, il y a parfois des exceptions, mais tout le monde dans mon équipe est conscient que cela ne me plaît pas et que cela ne peut pas devenir une habitude. Je n’ai pas beaucoup de temps pour moi si je suis honnête.

Faith dit qu’elle a des tendances «bourreau de travail» – pour prouver le point, elle a pressé dans notre interview sur son voyage en voiture de retour du tournage de Batman prequel Pennyworth, qui vient de commencer le tournage d’une deuxième série (les acteurs sont testés régulièrement, portent des masques quand ils ne tournent pas et ne sont pas autorisés à manger ensemble), parce qu’elle veut parler de son cinquième album, Infinite Things, qu’elle a produit elle-même en lock-out et est sortie vendredi dernier.

L’album a commencé «assez vite et festif», mais ensuite la pandémie a frappé. «Je suis devenu introspectif et j’ai commencé à comprendre ce qui était important pour moi. Je faisais vraiment partie d’un monde extérieur de culture des célébrités et le tapis roulant de simplement générer de la musique et de sortir. Lockdown était comme un retour aux racines de mon école d’art.

(

La foi avec les chanteurs Ricky Wilson, Will.i.am et Boy George

/ BBC / .)

Rester à la maison était plus facile car elle avait l’album sur lequel se concentrer. «J’adore le travail», dit Faith. «C’est une dépendance. Je suis très conscient que je m’épanouis sur la validation du public, mais je dois faire attention parfois à ne pas attacher cela à mon bonheur car il est inconstant et imprévisible. Mais j’ai aimé la vie structurée que j’ai eue lors du premier verrouillage – s’ils disaient que la seule chose que vous êtes autorisé à faire pendant les cinq prochaines années est de travailler et de rester, je serais beaucoup plus heureux avec cela que de ne pas travailler. Je ne manque pas de sortir et de socialiser.

La seule chose qu’elle voulait, cependant, était de voir de nouveaux endroits. Il y a une chanson sur l’album intitulée Me Time à ce sujet. «Je me sentais étouffée par ces paramètres dans lesquels nous sommes», dit-elle. «Pour que nous puissions avoir des relations fructueuses avec nos enfants, nos partenaires ou nos amis, nous avons besoin de variété pour garder ces choses dynamiques. Lorsque vous enlevez cela et que vous sentez que votre famille est là tout le temps, vous pouvez vous sentir un peu instable. J’ai besoin d’être un peu seul.

Il y a aussi des chansons sur son petit ami, «que les gens me disent être un homme si bon», dit-elle. «C’est un homme bon, mais c’est aussi un parent qui s’occupe d’un enfant», dit Faith. «Les hommes devraient faire un peu plus, c’est bizarre que les gens mettent tout sur les femmes et disent que vous êtes une mauvaise mère si vous ne faites pas certaines choses, je trouve cela assez étrange.

Faith sent qu’elle a enfin compris ce qu’est l’amour. Ses parents se sont séparés quand elle avait deux ans et ont divorcé quand elle avait quatre ans, ce qui a influencé sa vision des relations. Elle a été mariée au chef Rian Haynes pendant huit mois en 2005, mais a qualifié cela de «jeune et frivole». Ils sont toujours proches.

«J’avais l’habitude de demander aux couples plus âgés qui étaient ensemble depuis des années comment ils avaient fait», dit-elle. «Ils ont dit que cela demandait beaucoup de travail, mais vous ne savez pas ce qu’ils signifient tant que vous n’y êtes pas. Nous avons été dans des endroits où peut-être, quand j’étais plus jeune et plus naïf, cela allait être la fin. Ensuite, nous nous regardions les uns les autres et nous nous disions: «Que ferons-nous si nous nous séparons parce que je ne pense pas qu’il y ait mieux que cela. Nous avons donc décidé de lui accorder de l’attention. Il s’agit de reconnaître le côté négatif et d’être toujours là. Mon petit ami considère notre amour comme inconditionnel – je peux reconnaître des choses à son sujet qui me frustrent mais toujours dire que je l’aime. C’est ce qu’est l’amour, pas seulement les cœurs et la sentimentalité. Lorsque vous avez un enfant avec quelqu’un, vous devez à vos enfants de s’occuper de votre relation. »

Elle est peinée que sa date d’accouchement (qu’elle ne révélera pas) se heurte au tournage de la prochaine série de The Voice Kids, sur laquelle elle est une juge très enthousiaste. «Je suis bouleversée parce que j’aime The Voice», dit-elle. «J’ai parlé aux producteurs, mais ils ne pouvaient pas changer leur horaire.»

Il n’y aura pas non plus de tournée cette année pour l’album, les dates étant reportées à 2021. «Mon cœur se brise de ne rien avoir à offrir à l’équipe qui travaillerait sur la tournée. Normalement, à ce moment-là, dans une campagne, ils travaillent tout le temps et ont un impact et pour le moment, ils ne le peuvent pas, et ils ne peuvent pas obtenir de soutien parce qu’ils sont indépendants et non PAYE. » Le gouvernement en fait-il assez pour les soutenir? “Non. Je me sens privé pour eux parce que je suis impuissant.

Faith réfléchit à l’industrie de la musique sur l’album dans une chanson appelée Monster, qui, je suppose, parle d’une relation. Les paroles sont «tu me construis et tu me détruis… je suis mieux seul». Mais Faith me corrige.

«Je suis aux yeux du public depuis près de 12 ans», déclare-t-elle. «Peu de gens ont une longue carrière dans la musique. Au début, beaucoup de gens me demandaient de faire des choses et j’aurais envie de faire autre chose. Il y a ce bras de fer que vous ressentez toujours.

Même si elle est établie, dit-elle, il y a, «ce sentiment constant que vous êtes juste debout sur un grand lac sur de la glace très mince et à tout moment, vous serez éliminé. Chaque fois que je sors un album, j’ai l’impression de recommencer ma carrière et je risque d’être abandonné ou d’échouer.

«Je suis le monstre», glousse-t-elle. «Quand j’ai commencé, j’étais si peu matérialiste, je pouvais vivre d’une miche de pain pendant une semaine, mais maintenant j’en suis au point où j’ai appris à vivre d’une certaine manière, comme un monstre. Étudiant en école d’art, je me détesterais probablement maintenant. En écoutant l’album et la manière sincère qu’elle considère ses relations, je suis enclin à ne pas être d’accord.

Infinite Things est maintenant disponible sur RCA