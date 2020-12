Pamela Tiffin, une actrice qui a joué dans plusieurs grands films au cours des années 1960 et est apparue plus tard dans Playboy, est décédée mercredi. Elle avait 78 ans. Sa fille, Echo Danon, a déclaré au Hollywood Reporter que sa mère était décédée de causes naturelles dans un hôpital de New York. Les films de Tiffin incluent State Fair, Summer and Smoke, Harper et One, Two, Three.

Tiffin est née Pamela Tiffin Wonso à Oklahoma City le 13 octobre 1942 et a connu le succès en tant que mannequin adolescente à Chicago. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1961, lorsqu’elle a joué dans une adaptation cinématographique de Summer and Smoke de Tennessee Williams, avec Laurence Harvey et Geraldine Page. Cette même année, elle apparaît dans la comédie accrocheuse de Billy Wilder One, Two, Three. Les deux films lui ont valu des nominations aux Golden Globe.

L’histoire derrière la découverte de Tiffin est celle qui ne pourrait se produire qu’à Hollywood. Elle était en vacances là-bas avec sa famille et ils se sont arrêtés au commissaire de la Paramount. Le producteur Hal Wallis, qui réalisait Summer and Smoke à l’époque, l’a repérée et lui a suggéré d’auditionner pour le rôle de Nellie. Elle a accepté de passer un test d’écran et a été choisie pour le rôle.

Son succès en 1961 semblait la mettre sur la bonne voie pour devenir une grande star hollywoodienne. En 1962, elle a joué dans la State Fair de la 20th Century Fox avec Bobby Darin et Pat Boone. Ses autres films des années 1960 à Hollywood comprenaient Come Fly With Me, The Lively Set, For those who think young et The Pleasure Seekers. En 1965, elle a eu un rôle de soutien dans Harper, un film policier mettant en vedette Paul Newman et Lauren Bacall. En 1963, elle a joué dans un épisode de The Fugitive.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de la star nommée aux Golden Globe, Pamela Tiffin. @THR se souvient d’elle ici: https://t.co/oiIZ2OhdKy pic.twitter.com/ZmbdxIpdfN – TCM (@tcm) 6 décembre 2020

Dans la seconde moitié des années 1960, Tiffin a déménagé en Italie, où elle a réalisé plusieurs films jusqu’en 1974. L’un de ses plus grands succès était la comédie de 1968 Torture Me But Kill Me With Kisses. Pendant ce temps, elle a toujours essayé de garder un pied en Amérique, faisant une apparition dans un numéro de 1969 de Playboy et jouant dans la comédie de 1969 de Peter Ustinov Viva Max !. Elle a également réalisé le téléfilm de 1971 The Last of the Powerseekers lors d’un bref retour à Hollywood.

Repose en paix à la rare Pamela Tiffin (1942-2020). J’ai toujours souhaité qu’elle soit dans plus de films – elle avait du talent, de la beauté et une certaine étincelle qui la distinguait. Réflexions et prières avec la famille. pic.twitter.com/TJTcdjjlDJ – ✨ Hollywood hier ✨ (@ HollywoodYeste1) 5 décembre 2020

Tiffin a quitté la comédie en 1974 après avoir épousé son deuxième mari, Edmondo Danon. Elle laisse dans le deuil Danon et leurs deux enfants, Echo et Aurora. Elle a d’abord épousé le rédacteur en chef du magazine Clay Felker de 1962 à 1969.

En souvenir d’un bel héritage à la 20th Century Fox: Pamela Tiffin (1942-2020), y compris STATE FAIR & THE PLEASURE SEEKERS. pic.twitter.com/GvV5HgbcNh – Michael Troyan (@ MichaelTroyan1) 4 décembre 2020

Tiffin a fait l’objet du livre de Tom Lisanit, Pamela Tiffin: Hollywood to Rome, 1961-1974. Dans le livre, Lisanti a écrit que Tiffin était «l’une des actrices les plus belles et les plus talentueuses de son temps, et elle a laissé une impression indélébile sur les cinéphiles. Pour mon argent, elle est plus jolie que Raquel Welch, plus drôle que Jane Fonda, et plus attrayant que Ann-Margret. Pourtant, ils sont tous devenus des superstars, et Tiffin ne l’a pas fait. “

Je suis vraiment triste d’apprendre que Pamela Tiffin est décédée. Je l’ai aimée dans tous les films dans lesquels je l’ai vue et j’aurais aimé qu’elle puisse rester avec nous beaucoup plus longtemps 💔 pic.twitter.com/RiumxVFGaC – sylvia ♡ (@irishsylvia) 5 décembre 2020

