andy ducs avec des torses déchirés et des chemises à volants, des héroïnes virginales avec des seins gonflés et des désirs cachés, des tas de snobisme de classe et de surenchère, plus beaucoup de sexe avec des fins heureuses pour tous – et qu’as-tu? Une recette pour un best-seller bonkbusting!

(LIAM DANIEL / NETFLIX)

L’adaptation somptueuse de Netflix de la série torride mais gluante Bridgerton de Julia Quinn est devenue l’une des émissions les plus diffusées de tous les temps, avec plus de 63 millions de vues au cours de son premier mois, laissant ses téléspectateurs (principalement féminins) évanouis et se fanant, ainsi que précipitant un énorme pic dans les ventes de romans historiques romantiques.

C’est un genre extrêmement sous-estimé selon la rédactrice en chef de Quinn, Anna Boatman, donc si vous en avez eu envie de plus, voici nos principales recommandations.

(

L’histoire préquelle de la série Netflix

/ Piatkus)

L’émission Netflix a été adaptée du premier livre de Quinn, Le duc et moi, dans la série Bridgerton. Chacun se concentre sur un frère différent, dans ce cas Daphné. Les nouveaux convertis pourraient préférer se plonger dans le passé de la famille Bridgerton en lisant la série préquelle Rokesby de Quinn, qui remonte à une génération à la tante de Daphné Billie (Sybilla) Bridgerton et aux Rokesby, qui sont voisins. Enfant, Billy aimait jouer avec Edward et Andrew Rokesby, mais ils ont grandi maintenant.

(

Orgueil et préjugés par Jane Austen

/ Classiques Pingouin)

Le genre remonte à 1813, lorsque Austen a écrit son roman romantique le plus populaire mettant en vedette Elizabeth Bennet et ses sœurs sous pression pour faire de bons mariages. Quand Elizabeth – obstinée, volontaire et impulsive – rencontre M. Darcy – taciturne, beau mais socialement maladroit – c’est la fierté (la sienne) rencontre les préjugés (les siens), qu’ils doivent tous deux surmonter pour trouver le bonheur. Moins de corsage que ses homologues modernes mais plus intelligents et plus drôles.

( La Flèche )

De la première dame du 20e siècle pâmée vient cette émeute absolue d’un fil avec une héroïne enflammée, mystérieuse, belle (et française) Léonie, un héros laconique et mal élevé – le duc d’Avon, qui en a une quantité apparemment infinie. -ligneurs – plus un méchant irrémédiable, une poursuite effrénée de l’entraîneur, de fréquentes flambées de travestis et de balle après une balle scintillante remplie de gens dans des tenues qui font que les fêtes de Bridgerton ressemblent à des danses country. Vous l’aimez? Essayez ensuite la suite, The Devil’s Cub.

(Piatkus)

Si Simon Basset, le duc de Hastings, à moitié nu sur le ring de boxe vous a mis en sueur, attendez de mettre la main sur la série Bareknuckled Bastards de Sarah MacLean. Oui, ça s’appelle vraiment ça! Dans cette aventure, l’héroïne fougueuse Lady Henrietta Sedley a décidé de devenir une célibataire axée sur les affaires, jusqu’à ce qu’elle pose les yeux sur l’anti-héros Whit, connu localement sous le nom de Beast. Il se bat sale et parle plus sale, et les fans ont appelé cela le plus sale des livres de MacLean.

(Piatkus)

Plus de ducs! Et James plonge un orteil dans le territoire BDSM. Cette fois, l’échange d’affaires – il y en a toujours un – implique Vander, le duc de Pinde, qui préfère la compagnie de chevaux à la société géorgienne polie, acceptant d’épouser l’héroïne Mia, à condition qu’il ne passe que quatre nuits par an avec elle. Idéal pour beaucoup que vous pourriez penser. Mais devinez quoi, une fois qu’il a goûté à elle, quatre nuits peuvent ne pas suffire. De la série bien intitulée Desperate Duchesses.

(Piatkus)

Une itération féministe ‘n’ frocks du genre mettant en vedette Annabelle Archer dans le rôle de la fille démunie d’un vicaire de campagne, qui, en échange d’une bourse d’études à Oxford, doit soutenir le mouvement croissant du suffrage des femmes et recruter des hommes influents pour défendre la cause. Avancez Sebastian Devereux, le duc influent mais froid de Montgomery. Oooh! Le premier opus de la série League of Extraordinary Women de Dunmore, qui se déroule en 1879, est plein de plaisanteries spirituelles et assez drôle.

(Piatkus)

C’est un vicomte excité, pas un duc cette fois. Désespérée d’échapper à l’insistance de sa famille pour épouser une cousine, timide et balbutiante, Evie Jenner propose un mariage de raison à l’extrême bad boy, Sebastian, Lord St. Vincent. L’accord est qu’elle dormira avec lui, mais seulement s’il peut rester célibataire pendant trois mois. Embué! Il y a beaucoup de fonte, et pas seulement la neige pendant le voyage alors que le couple s’enfuit vers Gretna Green. Une partie de la série Wallflower, qui obsède ses fans de base.

(Picador)

Elle est entrée dans nos vies il y a vingt-cinq ans, il semble donc raisonnable d’inclure l’adorable Bridge dans un tour d’horizon de la romance «historique», même si aucun duc n’est impliqué. La vie du célibataire de 32 ans a tourné autour de la perte de poids, de l’arrêt du tabac et de la consommation d’alcool. Et bien sûr, trouver M. Right, comme elle l’a raconté dans son journal avec des conséquences désastreuses. Le patron Daniel Cleaver était manifestement, délicieusement M. Wrong, mais qu’en est-il du beau M. Darcy coincé?

(

Adorable Bridget Jones

)( La Flèche )

Il y a beaucoup d’action sous le kilt dans cette formidable histoire d’amour dans le temps entre un montagnard écossais et un médecin, dans une série, comme Bridgerton, qui a déjà été adaptée pour la télévision. Nous sommes en 1946 et Claire Randall traverse un cercle de pierres dressées et est transportée en 1743. En tant qu’extraordinaire, elle est en danger à la fois des Jacobites et des Redcoats. Bonjour Jamie Fraser, un jeune guerrier écossais galant. Complètement absurde? Tu paries!

(Livres Kensington)

La première partie de cette saga primée d’espions et d’esclaves sur la guerre civile présente l’ancienne esclave Elle Burns qui a échangé sa vie de liberté dans le Massachusetts pour espionner l’armée de l’Union dans le sud. Quand elle rencontre l’attrayant détective blanc Malcolm McCall, qui se fait passer pour un soldat confédéré et est entraîné à mentir, peut-elle faire confiance à ses sentiments grandissants pour lui? Loué pour sa représentation nuancée de la politique raciale de l’époque, c’est aussi une aventure d’espionnage déchirante.