Au milieu du déclin continu de la restauration rapide, Panera Bread espère surpasser ses concurrents en élargissant son menu. Les clients qui se dirigent vers la chaîne de boulangerie-café rapide et décontractée pourront bientôt se mettre les dents dans la pizza, car une nouvelle catégorie de menu de pizza à pain plat se déploie dans des endroits du pays cette semaine.

Annoncées mercredi et bientôt déployées dans un endroit près de chez vous, les trois options de pizza comprennent le fromage, la margherita et le poulet et bacon au chipotle. Selon la chaîne, chacune des trois pizzas «commence par une base de pâte croustillante», qui est finie sur une pierre à pizza et garnie «d’ingrédients délicieux et propres», comme la mozzarella fraîche et la coriandre fraîche et le basilic. Les nouveaux éléments du menu ont été mis au point par le chef Claes Petersson, qui a décrit les pains plats comme «délicieux» et «copieux».

Newsflash dans votre fil d’actualité: les pizzas à pain plat sont là. pic.twitter.com/wPInQesgtz – Panera Bread (@panerabread) 28 octobre 2020

«Chez Panera, la pâtisserie est au cœur de qui nous sommes et de ce pour quoi nous sommes connus – nous savions que nous avions tous les éléments pour donner vie à nos délicieux et copieux pains plats», a déclaré Petersson, directeur de l’alimentation et de l’innovation chez Panera. . «Avec le lancement de la pizza Flatbread, nous cherchons à redéfinir les attentes de la pizza et à nous tailler une place pour Panera dans la catégorie pizza. Nos pizzas Flatbread englobent le meilleur de ce que Panera a à offrir: des ingrédients propres et délicieux de notre garde-manger. dessus de pain plat cuit au four qui est savamment conçu pour nos clients. “

Les trois plats, qui se vantent d’une «croûte délicate mais croustillante», sont proposés à partir de 7,99 $ et offrent un repas «copieux et satisfaisant» pour un ou un repas à partager pour la famille et les amis qui se marie parfaitement avec la soupe et la salade Panera. Panera dit qu’avec le lancement, il vise à offrir aux clients une nouvelle catégorie passionnante “qui donne aux clients” plus de variété et d’options “.

“Nos clients choisissent Panera parce qu’ils veulent manger de la nourriture délicieuse, qu’ils peuvent se sentir bien en mangeant. Les pizzas à pain plat – faites à la manière Panera – sont l’offre parfaite pour ce moment et au-delà”, a déclaré Eduardo Luz, directeur de la marque et du concept de Panera Bread . “Nos clients le demandent depuis des années. Nous pensons que l’héritage du pain et les ingrédients exceptionnels de Panera répondent à la fois au désir d’une pizza artisanale de haute qualité ainsi qu’à un comportement croissant des clients hors site.”

CNN rapporte que le lancement de la nouvelle catégorie de menu intervient alors que les chaînes de restauration rapide ont ressenti l’impact de la pandémie de coronavirus, avec un intérêt pour le petit-déjeuner rapide et décontracté en baisse. Panera avait commencé à se concentrer sur son activité de restauration, qui représentait plus de 30% des ventes de l’entreprise, avant la pandémie.