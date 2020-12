Dessert classique exquis d’origine italienne spécial pour la saison de Noël, fait avec une pâte de type brioche et une délicieuse touche de crème et de fruits.

Pour préparer un panettone avec de la crème et des fruits, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 panettone

1/4 de beurre

½ tasse de raisins secs

Pot de fromage à la crème

¼ tasse de crème épaisse

2 cuillères à soupe de sucre

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

1 orange douce coupée en tranches

1 orange rouge, tranchée

Donne 8 portions

Préparation:

Coupez un panettone par le haut et retirez le pain du centre en laissant un trou assez grand pour la garniture.Le pain que vous avez enlevé, disposez-le sur une plaque à pâtisserie et la tranche du dessus du panettone coupée en cubes moyens. Faire fondre le beurre au micro-ondes ou dans la poêle puis l’étaler sur le pain préalablement disposé sur la plaque à pâtisserie.Cuire au four pendant 20 minutes à une température de 190 ° C / 375 ° F.Ensuite, sortir du four et laisser reposer. Pour la garniture , battez la crème avec le fromage à la crème jusqu’à ce qu’elle soit très crémeuse.Pour commencer à assembler le panettone, ajoutez le pain, puis une couche de crème et enfin une couche d’oranges, puis répétez ce processus jusqu’à ce que vous finissiez avec une couche de crème et garnir les tranches d’orange.Vous pouvez décorer avec plus de fruits et de feuilles de menthe.

