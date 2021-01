“Je suis de retour sur le marché et oui, je suis de nouveau célibataire”, a-t-elle expliqué lors d’une dynamique Televisa Espectáculos.

Paola Rojas et son mari, l’ancien footballeur renommé connu sous le nom de “Zague”. (Photo AMC)

À plusieurs reprises, Paola a clairement fait savoir à la presse que, accordant la priorité au bien-être de ses enfants, elle ne donnerait pas de détails sur sa vie privée. Depuis, il est resté ferme dans ce poste malgré les critiques et les accusations dont il a été victime sur les réseaux sociaux.

«En tant que personnalité publique, vous êtes exposé à être signalé sur les réseaux sociaux, mais ce que j’avais toujours reçu était des messages très affectueux. Toute ma grossesse, j’ai été à l’antenne à la radio et à la télévision: des gens que je ne connais pas m’ont envoyé des bénédictions et de l’amour pour moi et mes enfants. Je suis récemment tombé sur quelque chose de différent, de très contrasté, de très fort. Très violent et douloureux, difficile à accommoder, à traiter. Je suis journaliste et je parle tout le temps avec des victimes de violence, avec des militants et des organisations qui cherchent à combattre cette misère morale. Mais c’est différent d’être la cible des attentats », a-t-il été honnête dans une interview pour le magazine Who.

