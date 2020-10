Par amour, Daniel Urquiza et la raison de sa triste fin | Réforme

Par amour!, Ils assurent que c’était la raison pour laquelle le célèbre roi des extensions Daniel Urquiza a décidé de partir et aussi, ils soulignent que la cause de ce manque d’amour pourrait être le bel acteur David Zepeda.

Bien que cela ne soit pas prouvé, certains médias tels que TvNotas et des programmes de divertissement tels que Chisme No Like, ont fait ressortir que la cause du chagrin qui a conduit Daniel Urquiza à prendre cette terrible décision était David Zepeda; qui selon Elisa Beristain, Urquiza a souligné comme l’amour de sa vie.

Beristain s’est identifiée comme une amie déjà très proche de Daniel Urquiza, qu’elle a décrit comme quelqu’un de très ouvert et charismatique, soulignant qu’elle s’étonne que maintenant il ne soit pas en vie, beaucoup de gens disent du mal de lui.

Elisa Beristain a affirmé avoir la preuve que celui qui a créé la célébrité en plaçant des extensions sur les célèbres était en détresse par manque d’amour et bien qu’elle n’ait pas directement désigné David Zepeda, elle a indirectement fini par le faire pour TvNotas.

La journaliste a partagé que depuis le début de l’année dernière, elle avait rencontré Daniel Urquiza Après un entretien à Mexico et depuis, ils sont devenus si proches qu’il a partagé ses thèmes du cœur.

Urquiza avait partagé avec Beristain qu’il était en couple avec une personne depuis dix ans (qu’ils disent être David Zepeda) et qu’ils prévoyaient de se marier très prochainement, le 10 novembre à Querétaro.

Selon une source que le magazine note comme anonyme, le bel acteur sortirait du placard et épouserait Daniel Urquiza, selon les plans qu’ils avaient.

Elisa Beristain a partagé des messages dans lesquels la styliste lui a demandé si elle irait à son mariage et a déclaré qu’elle aurait quelqu’un pour s’occuper d’elle.

Urquiza a demandé à la journaliste de ne pas divulguer son mariage, puisqu’elle a assuré qu’ils l’avaient accepté exclusivement avec un magazine.

La journaliste de Gossip No Like a souligné qu’elle prévoyait d’affronter le couple d’Urquiza avant de s’assurer des noms ou de toute autre situation et qu’elle n’avait pas l’intention de garantir quoi que ce soit qu’elle ne puisse vérifier à travers les nombreux messages et audios qu’elle a partagés avec son cher ami.

Beristain a souligné que Daniel Urquiza Il avait une très mauvaise relation avec sa famille et qu’à ses adieux une cérémonie de la religion afro-cubaine qu’il professait a eu lieu; dans lequel elle ne voyait pas qui elle appelait ses amis.

Ils affirment que ce qui a finalement poussé Daniel Urquiza à prendre cette terrible décision, c’est que Zepeda a mis fin à la relation, car il a refusé de sortir du placard et ils soulignent que lui et Urquiza sont sortis avec des hommes et des femmes.

Selon ce magazine de l’émission, le styliste avait déjà tenté quelque chose contre lui un mois avant sa fin malheureuse, car il avait été pris avec des marques sur le cou.

Mauro Riveros, l’ex-partenaire de Lis Vega et voisin de Daniel Urquiza, a souligné qu’il avait déjà vu le styliste entrer et sortir de l’appartement. David Zepeda; Cependant, il ne sait pas qu’ils ont eu une relation amoureuse, car il ne les a jamais vus dans une situation compromettante.

Il a également souligné que des choses se produisaient dans ce département et qu’elles ne devraient pas, parce que des cris et des coups se faisaient entendre à certaines occasions; sans s’assurer s’ils se sont percutés ou ce qui se passait à l’intérieur de l’endroit.

Jusqu’à présent, David Zepeda n’a pas parlé de cette situation; Cependant, il convient de noter que ce qui le marque comme son partenaire ne sont pour l’instant que des rumeurs.