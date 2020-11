Par vieux? Model a rejeté Luis Miguel pour un problème grave | Instagram

Apparemment, le passage du temps affecterait tout le monde, y compris Luis Miguel lui-même, à l’âge de 50 ans, il serait confronté à des problèmes liés à l’âge, comme le révélerait un chanteur et mannequin.

A été, l’artiste Gretchen serrao, qui aurait abordé par le biais du programme “El Gordo y la Flaca”, les prétendues conditions auxquelles l’appel fait face depuis quelques années maintenant “Soleil du Mexique“, Luis Miguel.

Dans la dernière interview, Gretchen a laissé entendre que l’artiste, qui partage des racines portoricaines et mexicaines, aurait un petit problème qui vient avec l’âge, le «besoin constant d’aller aux toilettes».

Le jeune homme de 21 ans aurait exposé l’un des inconvénients allégués dans l’état actuel de l’interprète de “L’inconditionnel“.

Serrao a expliqué lors de sa visite au programme qu’elle et “Luismi«Ils sont allés dans un restaurant, l’artiste s’est assis à côté de lui et était très gentil, cependant, il pouvait remarquer qu’il allait aux toilettes de temps en temps.

Plus tard, il souligne qu’il a également reçu l’invitation à se rendre sur le yacht de Luis Miguel, où on lui a demandé de ne pas inviter d’ami puisque c’était seulement elle qui pouvait y aller, cependant, avant qu’il ne puisse quitter les lieux, le chanteur était déjà dans les toilettes à nouveau.

Le modèle détaille, elle ne pouvait plus attendre le “Sol de México”, donc elle aurait soi-disant quitté les lieux sans la compagnie de la plus grande idole de la musique après qu’il soit retourné au WC, en plus de cela, comme il l’a déclaré, non il y avait tellement de compatibilité depuis qu’il a exprimé, «cela lui a rappelé son père et il a dit non».

Jusqu’à présent, aucune des femmes qui auraient été avec Luis Miguel n’aurait abordé publiquement un problème aussi personnel que le mannequin de 21 ans.

De la même manière, elle a expliqué que la rencontre avec Luis Miguel est venue du père de son meilleur ami, car il était un très bon ami de l’artiste, et c’est chez elle qu’ils ont donné à Gretchen les touches de toilettage pour leur rencontre, la date était dans un restaurant bien connu de Miami.

C’est après sa sortie avec le “Soleil” que la jeune star s’est fait connaître encore plus au milieu, Gretchen a également partagé que rien ne s’était passé entre les deux mais ils ont passé un bon moment ensemble où ils ont chanté et dansé à table depuis le deux partageaient son goût pour Michael Jackson,

J’ai rencontré cette partie de la célèbre que peut-être très peu de gens connaissent », a déclaré la mannequin lors de sa visite à la diffusion populaire d’émissions.

Quelque temps plus tard, l’émission dirigée par Lili Estefan et Raúl Molina a transmis un matériau à la mémoire de l’artiste à travers lequel des images ont été montrées, une partie de sa carrière et certains moments de la rencontre avec l’artiste mexicain, même avec laquelle elle a dit au revoir à la Ancienne beauté latine apprend alors la nouvelle de son triste dénouement.

Qui était Gretchen Serrao?

Gretchen Maríana Serrao Cabrera était une auteure-compositrice et chanteuse vénézuélienne née le 21 juin 1990 à Puerto Ordaz, au Venezuela.

Dans la vie, elle a été chanteuse, compositrice, ancienne Nuestra Belleza Latina, elle a déménagé à Miami, aux États-Unis, alors qu’elle n’avait que quinze ans, elle cherchait à se lancer dans sa carrière musicale et à se plonger plus profondément dans la composition, le chant, le théâtre et la danse.

Elle a été reconnue par les charts Billboards atteignant le top 10 avec son deuxième single “Te Amare por siempre” et en 2013, elle a été nominée pour Premios Lo Nuestro en tant qu’artiste féminine tropicale de l’année.

Cependant, en 2018, la star a été retrouvée morte à l’intérieur de sa maison, sa famille a rapporté qu’elle avait une maladie grave, l’artiste a perdu la vie à 28 ans.