Paradis perdu, Demi Rose et ses charmes surprennent les réseaux | INSTAGRAM

Vous connaissez sûrement déjà la belle mannequin britannique qui allume complètement les réseaux, Demi Rose, qui a été chargée de télécharger certaines des photographies les plus attrayantes visant à choyer ses millions de followers qui sont plus qu’heureux.

Pour bien démarrer dimanche, nous aborderons la dernière photo placée sur votre Instagram officielle, dans laquelle on peut la voir vêtue d’un joli corset à imprimé animalier et d’un paréo noir avec lequel elle a réussi à créer une tenue incroyable, très élégante et modèle à partir d’un endroit qu’elle considère comme un paradis perdu.

C’est vrai, la jeune femme s’est consacrée à ravir les élèves de ses fidèles followers avec cet instantané, dans lequel ses charmes se sont révélés et ont été au centre de l’attention, comme de coutume, les internautes en sont venus à apprécier ses photos. J’aime Et elle ne pouvait pas manquer un bon commentaire où ils la flattent, ils font des compliments très créatifs à ceux qui cherchent à attirer son attention.

La publication a déjà dépassé 250 mille likes, elle pourrait être considérée comme l’une des plus belles en termes de paysages jusqu’à présent cette année, étant située dans Ibiza, l’île espagnole de la fête, mais dans un quartier un peu éloigné de la ville.

Mais non seulement c’est la dernière photo publiée, mais Demi Rose se consacre également à partager une grande partie de sa vie personnelle dans ses histoires, un endroit où elle nous cherche à la connaître un peu plus et dernièrement, elle nous a fait visiter sa chambre.

Dans le clip de divertissement, elle nous a fait traverser l’un des endroits les plus privés de Rose, elle nous a montré qu’elle avait un miroir pour le maquillage professionnel, qui a de nombreuses lumières autour du miroir et dans la partie centrale inférieure, il porte son nom Enregistré.

Nous avons également vu qu’il contient de nombreux articles très intéressants, la plupart dans le style hindou ou quelque chose comme ça, car comme nous le savons, c’est un très fan de yoga, de méditation, d’introspection et bien sûr de lecture, quelque chose que si vous en êtes déjà fan Tu dois savoir.

Elle a également partagé quelques images avec lesquelles elle cherche à motiver ses disciples à réfléchir et à voir la vie d’une manière différente de ce qu’ils font normalement, car comme nous le savons, elle cherche à nous transmettre la paix qu’elle a obtenue.

Quelque chose de curieux, c’est que Demi avait un appartement un peu plus petit, mais maintenant elle a un manoir assez incroyable, dans lequel elle a une piscine, un grand patio, un joli balcon et surtout une grande maison dans laquelle profiter de quoi Il aime tellement: la méditation, les instruments de musique et passer du temps avec ses amis.

Demi Rose s’est avérée être une personne très spirituelle et reconnaissante de la vie.En fait, elle a également demandé à ses fans de se consacrer à prier au lieu de stresser ou de s’inquiéter ou de tout laisser à Dieu.

Enfin ce matin il nous a montré qu’il commençait la journée en maillot de bain et par une lecture légère qui focalisait son esprit et commençait avec toute l’attitude.

Peut-être que plus tard, téléchargez une autre photo sur son profil, nous vous recommandons de garder un œil sur Show News afin de ne manquer aucune actualité et surtout ces belles images qu’il nous a préparées.