La belle chanteuse Ninel Condé Il a montré sa silhouette incroyable avec ses près de cinq millions de followers sur son compte Instagram officiel où il en a sûrement laissé un plus que surpris en montrant beaucoup de peau et peu de vêtements.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Ninel Conde a commencé sa carrière artistique en 1995 après avoir remporté le concours Señorita Estado de México, elle a également participé à d’autres concours de beauté et s’est aventurée dans le théâtre, la musique et est actuellement l’une des personnalités du spectacle national. connue pour sa silhouette enviable.

À 43 ans, il a surpris ses près de cinq millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel avec un La photographie dans lequel il montre sa silhouette athlétique.

Dans le célèbre réseau social, l’interprète de “El Bombón As3sino” a partagé une photo dans laquelle elle apparaît debout devant un miroir, les cheveux attachés, des lunettes noires et un minuscule bik1ni dans une couleur dorée qui met en valeur son bronzage parfait et ses courbes prononcées.

Chocolats: ENLEVEZ TOUT CE QUI VOUS ENDOMMAGE .. Si ce n’est pas dans votre esprit, ça n’existe pas … Avec toute l’attitude, commençons cette nouvelle semaine … Sur ma chaîne #YouTube, je téléchargerai mes routines d’exercices le lien dans ma bio .. “a écrit Ninel dans le post.

Cliquez ici pour voir la photographie de Ninel Conde.

La publication a été partagée en avril dernier et jusqu’à présent, elle dépasse déjà 247 mille likes et atteint presque cinq mille commentaires, dans lesquels ses adeptes soulignent sa beauté.

“Señorón de bombón”, “Sculpturale et belle dame”, “Simplement monumentale”, “Déesse, divine et splendide”, “Ma perfection féminine c’est toi oui ou oui ok mon compte ninel” et “Belle Ninel”, étaient quelques-unes des commentaires.

C’est ainsi que la chanteuse a profité de l’occasion pour partager la photo pour annoncer que sur sa chaîne YouTube, elle partagera des vidéos sur le déroulement de la quarantaine, ainsi que des routines et des astuces pour faire face au temps d’isolement dû à la contingence sanitaire.

De cette façon, l’actrice a montré à quel point elle travaillait bien avec sa silhouette avec cette publication sur Instagram qui laisse très peu à l’imagination, et nul doute que le bikini doré a complètement mis en valeur ses courbes.

Il est important de mentionner que Ninel Condé Elle est toujours aux yeux du public à cause de ses solutions cosmétiques ou des scandales dans lesquels elle entre; Cependant, il ne fait aucun doute qu’il a l’une des figures les plus sensuelles de la série.

D’autre part, il y a de nombreuses situations qui se sont produites dans la vie de Ninel Conde, la menant au chaos complet, et c’est pourquoi maintenant les adeptes de la célèbre chanteuse sont alarmés après avoir abordé la question d’un comportement qui la conduirait. prendre de sérieux risques.

Malheureusement, la chance et le bon jugement ne semblent pas accompagner l’actrice controversée dans les dernières années de sa vie, cependant, les problèmes semblent la noyer et la mèneraient à un point de non-retour.

Ces soi-disant alarmes se sont déclenchées après que l’actrice de 44 ans ait soulevé le sujet du suicide, ce qui a inquiété ses partisans.

Comme vous vous en souvenez peut-être, son dernier mariage avec Larry Ramos l’a placée au centre de la controverse et a fait d’elle la cible d’un grand nombre de commentaires négatifs et l’histrionique a partagé une phrase via son compte Instagram officiel qui fera exploser encore plus de controverse dans réseaux sociaux.

Le pardon est nécessaire pour ne pas se suicider », a écrit l’actrice avec l’image d’une plage en arrière-plan.

