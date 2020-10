Découpez vos sweatshirts, car Paramount + plonge dans son coffre-fort pour redémarrer le long métrage emblématique de 1983 Flashdance en tant que série télévisée, rapporte The Hollywood Reporter. Le service de diffusion en continu, connu actuellement sous le nom de CBS All Access, mais dont le redémarrage est prévu l’année prochaine, apporte au petit écran une version moderne de l’histoire qui a contribué à faire de Jennifer Beals un nom familier.

Tracy McMillan de Good Girls Revolt d’Amazon écrira le scénario du drame, actuellement en développement, tandis qu’Angela Robinson produira et dirigera le pilote de la série potentielle. La productrice associée Flashdance originale Lynda Obst est également attachée au projet en tant que productrice exécutive. Le film original de Flashdance a suivi l’histoire d’Alex Owens, un ouvrier de l’aciérie et danseur exotique qui rêve de devenir une ballerine professionnelle. Le film s’est d’abord ouvert à des critiques négatives, mais est rapidement devenu un succès, rapportant plus de 200 millions de dollars à travers le monde pour devenir le troisième revenu le plus élevé des États-Unis en 1983. La nouvelle émission aura un complot similaire, en tant que jeune femme noire qui travaille dans un club de strip-tease rêve d’une carrière dans le ballet tout en naviguant dans la romance, l’argent, l’art, l’amitié et l’amour de soi, selon THR.

L’un des moments les plus emblématiques du film original, lorsque le personnage de Beals se verse de l’eau sur elle-même pendant une danse sur scène, n’a presque pas eu lieu, a déclaré le réalisateur Adrian Lyne sur le Blu-ray de Flashdance 2020 Paramount Presents, selon Showbiz Cheatsheet . Lyne a expliqué que lorsqu’il a lancé la «danse humide» pour la première fois, les dirigeants étaient «infiniment sceptiques» quant à son idée.

«Ils étaient tous assis sur des gradins à me regarder», se souvient-il. «J’avais une fille en bas et j’avais un tuyau d’arrosage avec de l’eau, pas d’éclairage. J’essayais d’expliquer que l’eau allait voler partout et que son corps allait avoir fière allure à cause de l’éclat de son corps. Même dans ce cas, Lyne a déclaré qu’une erreur en choisissant un fond de couleur claire avait presque fait couler la scène avant même qu’elle ne décolle. “C’est une chose tellement évidente fondamentale que l’eau gazeuse apparaîtrait. J’essayais de le faire sur un fond blanc qui est insensé”, at-il poursuivi. “J’ai finalement réalisé mon idiotie.”

Pousser à faire fonctionner la scène, pour qu’elle devienne l’un des moments cinématographiques les plus emblématiques de tous les temps, n’a fait que prouver le message du film. “Tant de choses sont vraiment de la chance, mais je pense que vous devez faire de la chance”, a déclaré Lyne. “ Quand vous êtes profondément déprimé parce que tout le monde est cynique à propos de cette danse humide et oh cela ne fonctionnera pas et la plupart d’entre vous pensent que cela ne fonctionnera pas non plus, mais que vous persévérez. C’est un peu comme l’histoire du film vraiment, sur la persévérance et la réussite. “