Dans les années 1990, Fox Mulder (David Duchovny) a parcouru une grande partie de l’Amérique du Nord profonde à la recherche de réponses à l’inconnu, accompagné la plupart du temps par une réticente Dana Scully (Gillian Anderson), devenue l’univers de la série. dans la voix de la raison et dans l’équilibre parfait pour un débat entre les lignes sur la façon dont le paranormal (ou ce que nous croyons peut être), se manifeste. Dans la série égyptienne Paranormal, la formule est répétée, mais au lieu de réfléchir sur le mystère et le fantasmagorique comme ligne reliant l’identité collective aux peurs et les terreurs individuelles, il emprunte un chemin différent pour enfin se poser des questions très similaires à l’émission classique de Chris Carter.

Cette fois, l’incrédulité est incarnée par Refaat Ismail (Ahmed Amin), un professeur égyptien cynique d’hématologie convaincu d’avoir vu tout ce qui peut s’expliquer dans le domaine scientifique. Et que chaque élément de ce qui l’entoure a aussi une explication raisonnable «ennuyeuse». Il ne se considère pas particulièrement sceptique, mais en fait pessimiste car «malgré les crédules», le monde n’est pas «aussi intéressant» que beaucoup de gens voudraient le croire. Avec cette maxime sur ses épaules, ce scientifique grincheux s’est transformé en ermite par nécessité et tente par décision de faire face sans tout à fait à y parvenir une vieillesse tranquille et un moment particulièrement difficile de sa vie (dans lequel la série ne développe pas trop) , quand une série de Les événements paranormaux commencent à remettre en question chacune de vos croyances.

Mais ce n’est pas quelque chose d’aussi simple que le jeu habituel entre le scientifique rationnel et des événements indépendants de sa volonté: la série prend suffisamment soin de tisser les liens entre le réel et le terrifiant, de passer par un sous-texte étrange dans ce que prend le surnaturel. sens et est basé sur la conception de notre esprit, comme un espace entre la lutte avec le dérangeant. Le script est une somme de décisions intelligentes qui ils sont basés sur la possibilité du bien, la qualité du mal et enfin, le questionnement insistant entre ce que l’on espère se nourrit des deux choses, dans un équilibre constant où la curiosité innée qui éveille l’inexplicable nous conduit.

Cela peut sembler être une prémisse commune, mais en réalité, ce n’est pas tellement. Au fur et à mesure de sa progression, la série basée sur la saga à succès égyptienne du même nom de l’écrivain Ahmed Khaled Tawfik se transforme en une visite spirituelle de ce que nous prenons pour acquis, au milieu de la notion de science comme bastion au milieu de l’ignorance. et crédulité. Bien sûr, le Dr Ismail a une partenaire, Maggie (jouée par Razane Jammal) qui, en plus d’être sa main droite, est aussi le point d’équilibre du dialogue que tout argument de cette nature doit nécessairement engager: ce qui est réel et quoi ce n’est pas ça? Malgré ses similitudes avec les mythiques X-Files, Paranormal pas intéressé par un voyage à travers le sens de la plausibilité, mais en remettant en question le sens même de ce que nous croyons être vrai et comment cela se manifeste. La série a également un sens profond du local et utilise la mythologie égyptienne et la perception dense de la culture de la mort pour faire un brillant voyage à travers la peur, le mystère et le redoutable.

Avec son air moderne mais à la fois sombre et mélancolique, Paranormal est une réinvention du classique procédural avec des éléments surnaturels, qui utilise intelligemment de petits détails pour soutenir un argument qui devient plus complexe et tendu, car il donne de la substance à une histoire apparemment folle. L’intrigue fait l’hypothèse simple de ce qui pourrait se passer si les légendes énigmatiques du pays avaient une vérité. Cependant, la prémisse n’est pas le résultat du hasard, mais vient d’une subversion intelligente à la condition du surnaturel: est-ce un phénomène scientifique encore inexpliqué ou quelque chose de plus élaboré et déconcertant? Le docteur Ismail et Maggie tenteront de trouver une réponse, entrant au milieu d’un recueil de mythes, de réflexions sur la fugacité de la vie et la recherche de l’incertain, que le scénario gère avec un esprit brillant et un sens de l’humour.

Cependant, le grand triomphe de la série est l’attention qu’elle porte à ses personnages, tous plus que de simples excuses pour se plonger dans l’intrigue de plus en plus compliquée. En particulier, le docteur Refaat Ismail conserve le meilleur de sa version littéraire, ce qui le place au centre de toutes les questions – et de certaines réponses – que l’histoire formule au fur et à mesure qu’elle se dirige vers les endroits les plus sombres et les plus effrayants de la prémisse. . Dans la célèbre saga littéraire, Ismail C’est un homme qui utilise le sarcasme comme défense contre la solitude comme il traite de ce qui semble être une succession de petits incidents mystérieux et presque tragi-comiques: une coupe qui tombe sur une connexion électrique, une voiture qui tombe en panne pour des raisons mystérieuses. Dans sa version télévisuelle, le scénario prend la décision de maintenir la succession sans fin de malheurs minimaux pour le transformer en l’accent comique d’un personnage qui autrement serait excessivement bidimensionnel et qui pourrait même n’être qu’une excuse sèche pour des dialogues explicatifs avec des accents scientifiques.

DSC08508.ARW

Mais cet homme maladroit, souvent maussade et rarement souriant, devient aussi un brillant aperçu du quotidien et du spontané, apportant un curieux niveau de profondeur à son combat contre les forces cachées, auquel il ne croit pas. mais ceux que vous devez affronter avec tous les outils à votre disposition. Mais Ismail est convaincu que par inexplicable et dangereux, un événement a moins de chances d’être analysé du point de vue de la science et lutte avec tous les éléments à sa disposition pour créer une portée plausible sur les situations auxquelles il est confronté. «Pourquoi brûler de l’encens pour se protéger des fantômes? Ont-ils de l’asthme? »Il demande mal à l’un des personnages et il le fait, en essayant de comprendre consciencieusement les racines d’une légende. La froideur mais en même temps, l’immense sens de la vie quotidienne d’Ismail permettent la les séries passent facilement par l’idée de l’incertitude de la réalité, sans perdre en crédibilité et en intérêt.

Avec son air historique soigné – la série se déroule dans au moins trois décennies différentes et la production s’occupe du décor dans le détail -, un sens de l’humour très noir mais surtout, une perception attentive de la terreur dans le cadre d’une idée plus profonde de l’être humain, Paranormal est un regard intrigant sur la peur comme quelque chose de plus élémentaire et lié à la façon dont notre esprit perçoit la réalité.

Sombre, parfois douloureuse mais sans aucun doute, une tournure passionnante et bien construite sur le lien entre ce qui fait peur et la nature humaine, la série est l’une des plus intéressantes de la collection croissante de petites raretés exotiques que Netflix inclut dans son catalogue.

L’article «Paranormal»: l’étrange production égyptienne que Netflix veut conquérir a été publié dans Hypertext.