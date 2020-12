UNE

la bonne tasse de thé est la pierre angulaire de la vie depuis des générations, mais une nouvelle étude a découvert que les personnes de plus de 85 ans qui boivent cinq thés par jour ont plus de concentration et une durée d’attention soutenue.

Une étude de l’Université de Newcastle a également révélé que les buveurs de thé démontraient de meilleures compétences psychomotrices – qui relient le cerveau et le mouvement – ainsi qu’une meilleure précision et une meilleure vitesse de réaction, ce qui aide dans les activités quotidiennes telles que la conduite, la couture et la finition d’un puzzle.

Des recherches antérieures ont montré que le thé a des avantages pour la santé, notamment une baisse de la tension artérielle et du cholestérol, et peut même aider à perdre du poids.

Mais le chercheur Dr Edward Okello du Centre de recherche sur la nutrition humaine de l’Université de Newcastle ne pouvait pas être sûr que c’était la boisson ou la routine de sa fabrication – qui faisait la différence pour le fonctionnement cérébral des personnes âgées.

Il a déclaré: «Les compétences que nous voyons maintenues dans ce groupe de très vieux peuvent non seulement être dues aux composés présents dans le thé, mais cela peut aussi être les rituels de faire un pot de thé ou de partager une conversation autour d’une tasse de thé. qui sont tout aussi importants. »

Les chercheurs ont étudié les habitudes de consommation de thé des personnes de plus de 85 ans vivant dans leur propre maison ou dans un hébergement avec assistance et ont constaté que ceux qui buvaient plus de cinq tasses de thé par jour – avec ou sans lait – obtenaient de meilleurs résultats à certains tests cognitifs.

Ils ont utilisé les données de l’étude phare Newcastle 85+ portant sur plus de 1000 personnes âgées de plus de 85 ans de Newcastle et North Tyneside.

Débutées en 2006, les études se poursuivent encore à ce jour avec environ 200 participants alors qu’ils deviennent centenaires.

Les infirmières de recherche recueillent des informations en visitant les participants dans leur propre maison pour effectuer une évaluation de la santé composée de questionnaires, de mesures, de tests fonctionnels et d’un test sanguin à jeun.

En examinant la consommation de thé noir, Camellia sinensis, les chercheurs cherchaient des preuves qu’il protégeait contre le déclin cognitif.

Ils ont constaté qu’une consommation de thé plus élevée était associée à des capacités d’attention et à une vitesse psychomotrice nettement meilleures pour des tâches complexes.

Mais ils n’ont trouvé aucune association entre la consommation de thé et les mesures globales de la mémoire ou des performances sur des tâches simples de vitesse.

Les chercheurs suggèrent que les résultats signifient que le thé noir devrait être considéré pour les très vieux dans tout régime visant à améliorer l’attention et la vitesse psychomotrice.

Le Dr Okello a déclaré: «Nous savons maintenant que savourer une tasse de thé apaise votre soif et présente des avantages pour plus de 85 ans.»

PA Media a contribué à cet article

