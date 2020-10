P

aris a connu des embouteillages record alors que des dizaines de milliers de personnes cherchaient à s’échapper de la capitale avant l’entrée en vigueur du nouveau verrouillage national de la France.

Des embouteillages totalisant 430 miles cumulés se sont formés à travers l’Ile-de-France jeudi soir, selon les médias locaux.

Le dernier verrouillage annoncé dans un discours télévisé du président Emmanuel Macron mercredi soir est entré en vigueur à minuit (23 heures GMT) au milieu d’une augmentation alarmante des infections à Covid-19 qui menacent de submerger le système de santé du pays.

La fermeture oblige les gens à rester chez eux sauf pour des travaux essentiels, des raisons médicales ou pour aller à l’école. Ils sont tenus de porter des documents justifiant les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur domicile. Les contrevenants seront condamnés à une amende de 135 euros (122 £).

Cela durera au moins jusqu’au début du mois de décembre, bien que certains experts de la santé aient averti qu’il faudrait des semaines de plus pour maîtriser le virus.

«La situation sera difficile dans les semaines à venir», a déclaré le Premier ministre Jean Castex. Il a ajouté qu ‘”il n’y a pas d’autres solutions” pour protéger les hôpitaux confrontés à une tension croissante.

Les patients de Covid-19 occupent désormais plus de 62% des lits de soins intensifs en France. Le pays a signalé jeudi 235 autres décès liés au virus, portant le nombre de morts dans le pays à 36 020. 47 637 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été signalés, plus que les 36 437 annoncés mercredi et non loin du record de 52 010 dimanche.

Pendant ce temps, les acheteurs ont vidé les supermarchés dans une répétition des achats de panique qui ont balayé une grande partie de l’Europe en mars, les gens se sont préparés à l’emprisonnement d’un mois.