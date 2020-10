Paris Hilton a élevé la voix sur les mauvais traitements qu’elle a subis alors qu’elle étudiait dans un internat de l’Utah et a mobilisé vendredi une manifestation devant les portes de l’institution.

Hilton a organisé une manifestation dans un parc situé près de l’école de Provo Canyon, à laquelle ont participé des centaines de personnes qui ont partagé des histoires sur les mauvais traitements qu’elles disent avoir subies dans cette institution ou dans d’autres institutions similaires pour jeunes en conflit. Hilton exige que l’école soit fermée.

Hilton, une héritière d’hôtel devenue star de la télévision, et de nombreux participants portaient des T-shirts noirs avec la légende «Victim» en lettres rouges au dos. Sur le devant, ils portaient la légende “ Briser le code du silence ”, une référence à la nouvelle campagne de Hilton pour appeler les autres à parler de ce qu’elle considère comme une industrie corrompue qui manipule les parents et traumatise les enfants. jeunes.

C’était la première fois que Hilton retournait dans la région depuis son adolescence, quand il dit avoir subi des violences verbales, émotionnelles et physiques, qualifiant l’expérience de «torture».

Depuis la première de son documentaire “ This is Paris ” sur YouTube le mois dernier, d’autres célébrités ont également parlé de leur expérience dans cette école et dans des écoles similaires, notamment la fille de Michael Jackson, Paris Jackson, et la tatoueuse professionnelle Kat Von D. .

“C’est une chose tellement traumatisante que vous ne voulez même pas penser que c’est réel”, a déclaré Hilton dans un discours à la foule.

«C’est quelque chose que j’ai bloqué de ma mémoire pour toujours.

L’institution est maintenant sous un nouveau propriétaire et l’administration a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter ce qui s’était passé auparavant, y compris lorsque Hilton était étudiant. Vendredi, les propriétaires de l’école ont refusé de commenter, faisant référence à une déclaration publiée sur le site Web de l’école indiquant que les anciens propriétaires avaient vendu l’école en 2000.