Paris Hilton a commencé différentes modes au fil des ans, et maintenant son must est les doudounes avec une finition métallique.

Que vous soyez seul ou avec quelqu’un, Paris Hilton trouve toujours un moyen de briller et d’attirer l’attention même si elle est simplement occupée à vivre sa vie.

La mondaine a visité le Big Sky Resort dans le Montana avec son petit ami Carter Reum, un entrepreneur renommé et auteur de livres, et pendant son séjour, elle en a profité pour montrer ses tenues saisonnières.

Bien sûr, Paris ne pouvait pas porter de vêtements ennuyeux ou quelque chose qui ne mettrait pas les yeux de tout le monde sur elle, alors elle a opté pour des doudounes avec une finition métallique et irisée.

Que ce soit dans la neige, prête à skier avec son partenaire, ou sur un terrain plat et au sommet de son camion, Paris respire le style et la passion de la vie.

Dans chaque photo qu’il a prise avec Carter, on pouvait vraiment dire à quel point il était heureux et il le voyait comme s’il n’avait jamais aimé quelqu’un comme lui.

C’est cet amour qu’elle ressent qui la rend plus radieuse et confiante que jamais, car si le DJ est également assez confiant devant le public, elle a dû surmonter des crises de panique à certains moments de sa vie.

La bulle sur sa vie parfaite a éclaté avec ses déclarations exposées dans le documentaire “This is Paris”, dans lequel elle évoque le poids qu’elle a porté pour appartenir à la dynastie Hilton et le personnage qu’elle a créé autour d’elle.

La femme d’affaires également impliquée dans l’industrie du parfum et de la mode depuis plusieurs années n’a plus qu’à passer devant la caméra et à partager quelque chose sur les réseaux sociaux pour en faire une tendance, et cela a été le cas avec ses tenues d’hiver.

Vêtue d’un pantalon thermique au fini brillant, de bottes en fourrure de neige et de vestes dorées et argentées avec col en fourrure amovible, elle montre qu’elle est à nouveau prête à définir les tendances.

Sa valeur en tant que personnalité publique a été démontrée lorsqu’elle a enfilé ses premières tenues Juicy Couture, et tout à coup le monde entier a voulu s’habiller comme elle: en velours et en pantalon hip aux tons girly.

Sans aucun doute, une partie de votre succès est de savoir en profiter. Paris peut sembler être une enfant gâtée, mais en réalité, elle a construit un empire à partir de la façon dont ses parents lui ont appris et maintenant, son visage est international.

Quand on la voit poser avec n’importe quel type de vêtement et en tout lieu, on se demande quelle sera la prochaine chose qu’elle a en tête pour que, comme toujours, elle soit d’actualité.