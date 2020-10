Cela a commencé dans sa chambre avec une seule guitare, mais Paris Jackson a transformé la douleur d’une récente séparation en son premier album solo.

Jackson, 22 ans, a été une mélomane toute sa vie et s’est aventurée dans la création de sa propre musique, mais avait douté de se qualifier d’auteure-compositrice-interprète jusqu’à présent.

C’est l’un des sentiments les plus merveilleux que j’aie jamais eu », a déclaré Jackson à l’Associated Press dans une interview exclusive cette semaine.

Il décrit son son acoustique éthéré comme du folk alternatif, très différent de son père, Michael Jackson. Être la fille du roi de la pop ajoute une couche d’examen à la vulnérabilité requise pour sortir des chansons personnelles dans le monde.

«Je suis excité, je suis nerveux, mais je suis convaincu que les gens qui sont censés écouter cet album le feront. Vous y arriverez. Et en ce qui concerne la critique et tout le reste, je pense qu’ils ne sauront pas vraiment comment le critiquer », a-t-il déclaré.

Au début de l’année, Jackson faisait partie du duo acoustique The Soundflowers avec son petit ami Gabriel Glenn, jusqu’à ce qu’ils se séparent tous les deux. Il a décrit le fait de prendre soin de son cœur brisé comme une “ douleur dans la poitrine ”, mais a transformé cette douleur en art. «Tu étais tout pour moi / Et maintenant je tombe à terre», chante-t-il en anglais sur son nouveau single «Let Down», sorti vendredi.

Le temps passé dans sa chambre a abouti à 11 chansons pour l’album concept “ Wilted ”, qui sortira sur Republic Records le 13 novembre. Toutes les étapes du deuil sont représentées dans ses paroles: colère, déni, négociation et acceptation. Mais la dernière chanson, la joyeuse “Another Spring”, révèle une femme forte qui laisse ses “blessures faire surface”.

Jackson cite de nombreuses influences musicales, notamment les auteurs-compositeurs-interprètes Damien Rice, Ray LaMontagne et Conor Oberst. Ses yeux s’illuminent lorsqu’elle raconte qu’elle est une “grande fan” du groupe de rock indépendant Manchester Orchestra. Lorsqu’elle a appris que son guitariste, chanteur et compositeur Andy Hull allait produire son premier album, elle était ravie. Il s’est envolé pour Atlanta pour travailler avec lui et dit que le groupe a soutenu son son.

«Ils étaient tous très chaleureux et amicaux et tenaient ce projet très sacré. Ils ont compris mon lien avec lui et ont compris qu’il était mon bébé. Ils ne voulaient rien faire qui ne sonnait pas authentiquement le mien et ils l’ont simplement poussé au niveau supérieur », a déclaré Jackson.

Comme chacun sait, Michael Jackson a essayé de garder ses trois jeunes enfants hors de la vue du public. Après sa mort en 2009 d’une overdose de propofol anesthésique, Paris et ses deux frères – Prince, 23 ans, et Bigi, 18 ans (comme ils se nomment eux-mêmes) sont allés vivre avec leur grand-mère, Katherine Jackson. Paris a quitté la maison à 18 ans et était mannequin et acteur, mais a toujours joué de la musique.