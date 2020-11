Parmi nous?, Kim Kardashian porte un costume d’Halloween déroutant | INSTAGRAM

La célèbre mondaine, Kim Kardashian s’est toujours démarquée à ces dates, année après année, pour ses costumes fabuleux et créatifs choisis pour célébrer les fêtes incroyables auxquelles elle a l’habitude d’assister, depuis quelques jours avant Halloween, elle a tout son adeptes heureux, car il ne manque jamais le partage de photos respectif montrant leur costumes spectaculaires.

Et, cette année n’a pas fait exception, même si, comme certains de ses followers l’ont commenté dans son post, il lui a fallu plusieurs jours pour partager sa tenue choisie de celle-ci. Halloween, il a finalement partagé l’image tant attendue où il nous a montré tout son choix.

Bien qu’il soit nécessaire de mentionner que, jusqu’à présent, après y avoir réfléchi à plusieurs reprises, nous ne savons pas exactement quel est son costume, ou ce qu’il voulait impliquer en utilisant la tenue particulière, ce que nous savons, c’est que sa silhouette est mise en valeur à la perfection, ainsi que ses attributs, ce qui lui donne un aspect phénoménal.

Et nous ne sommes pas les seuls que Kim a laissé confus avec sa tenue exceptionnelle, puisque beaucoup de ses followers sur Instagram ne pouvaient pas avec le doute et se sont consacrés à lui demander directement quel était son costume, même si, on sait que les gens sont très créatifs et parmi les mêmes internautes ils ont répondu à son des doutes sur la photographie du célèbre avocat.

Certains ont répondu à leurs confrères internautes en disant que Kim était déguisé en l’un des célèbres astronautes du jeu vidéo “Among Us”, d’autres ont mentionné que c’était quelque chose de plus profond, et que chacun le percevait différemment, même il y avait ceux qui ils voulaient être amusants et faisaient diverses comparaisons avec d’autres divertissements avec le modèle.

Eh bien, il y en a eu plusieurs qui ont commenté que leur costume était une version s3xy d’un taki, d’autres, continuant avec le thème de la friture, ont mentionné que c’était un “cheeto flamboyant”, ou il y avait aussi ceux qui sont devenus plus créatifs quand À ce sujet, ils ont dit “évidemment c’est un tampon usagé”, et d’autres ont dit qu’il était déguisé en période menstruelle.

Et c’est ça, on ne peut pas le voir clairement, puisque, le costume est composé de plusieurs pièces, chacune d’entre elles, de la même nuance de rouge, y compris un masque qui couvre tout le visage, sauf évidemment pour les yeux. , les narines et ses lèvres, on peut aussi voir que du haut de sa tête il y a une queue de cheval longue et droite, de la même couleur.

De plus, il semble que tout soit d’une seule pièce, qui couvre littéralement tout son corps, même sur ses talons, au-dessus de ce body, Kim porte une robe élégante et s3nsu @ l avec une traîne et une ouverture sur la jambe gauche, le s3xy touch ne pouvait pas manquer.

De son côté, Kim Kardashian West, la créatrice de KKW Beauty, n’est pas sortie pour en parler, elle n’a émis aucun commentaire, clarifiant les doutes de ses fans, ne donnant même pas un petit aperçu de ce dont il s’agit. son costume, et nous avons ses plus de 190 millions de fans confus et toute l’équipe de Show News intriguée, car nous voulons vraiment comprendre son costume particulier.

Il convient de noter que la tenue rare et peut-être extravagante est réalisée sous la signature exclusive de “Balenciaga”, une maison de couture de luxe fondée en 1917 par le créateur espagnol Cristóbal Balenciaga à San Sebastián, en Espagne et actuellement basée dans la ville de la mode, Paris.

Le créateur avait la réputation d’être un couturier aux normes sans compromis et Christian Dior l’appelait «le maître de nous tous», alors voici la raison pour laquelle le costume est si compliqué et déroutant, mais, bien sûr, à la Style Kardashian, unique et irremplaçable, très exclusif.