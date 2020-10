Le développeur de Among Us, un jeu de mystère sur le meurtre d’intuition sociale qui est rapidement devenu l’un des titres multijoueurs les plus populaires de l’année, se bat actuellement contre une attaque de spam particulièrement pernicieuse. Le spam fait la promotion d’un mystérieux pseudo en ligne, «Eris Loris», et il est devenu suffisamment grave pour que le studio Among Us InnerSloth doive effectuer une maintenance d’urgence à partir de la fin de la nuit dernière.

Selon un rapport de Kotaku, le piratage et d’autres formes de triche dans Among Us se sont considérablement développés depuis que le jeu est devenu un passe-temps en ligne populaire pendant la pandémie de l’été dernier. Et parmi nous n’a attiré que plus de projecteurs ces derniers jours, à la suite d’un flux Twitch extrêmement réussi de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) aux côtés de banderoles de haut niveau pour encourager le vote lors des prochaines élections américaines.

Pourtant, ce n’est qu’hier que les joueurs ont commencé à rencontrer le spam «Eris Loris» dans leurs matchs en ligne. Le développeur InnerSloth a déclaré jeudi qu’il était «super duper conscient du problème de piratage actuel» et qu’il publierait une mise à jour d’urgence du serveur pour essayer de le résoudre.

Bonjour à tous,

Nous sommes très conscients du problème actuel du piratage informatique et nous l’examinons. Nous publierons une mise à jour d’urgence du serveur afin que les joueurs en jeu soient expulsés des jeux. Veuillez jouer à des jeux privés ou avec des personnes en qui vous avez confiance !!! Découvrez avec nous!! – InnerSloth (@InnerslothDevs) 23 octobre 2020

L’attaque de spam a commencé jeudi lorsque les joueurs ont découvert que leurs journaux de discussion en jeu se remplissaient de messages faisant la promotion de la chaîne YouTube de Loris, certains messages menaçant les utilisateurs de pirater leurs appareils personnels s’ils ne s’abonnaient pas. D’autres messages faisaient la promotion de la chaîne YouTube et du président Donald Trump.

Un rapport Eurogamer publié aujourd’hui présente une interview du supposé créateur de l’attaque de spam sur Discord. Le pirate informatique prétend avoir recruté des dizaines d’autres pour participer en contribuant aux serveurs, bien que l’on ne sache pas exactement comment les pirates réussissent à spammer autant de matchs à la fois.

L’objectif final, semble-t-il, est de promouvoir la chaîne YouTube Eris Loris, qui fait la publicité de hacks et d’autres services de triche de jeux. L’attaque de spam pourrait avoir touché jusqu’à 1,5 million de jeux, affectant près de 5 millions de joueurs si l’on en croit les affirmations des pirates. Loris est également un partisan de Trump qui se décrit lui-même, indique le rapport.

Quoi qu’il se passe réellement ici, les joueurs de Among Us sont sans aucun doute bombardés par un type d’attaque hautement coordonnée qui compromet sérieusement le jeu. Selon le développeur d’InnerSloth, Forest Willard, la mise à jour du serveur d’urgence a commencé à être déployée au milieu de la nuit, affectant les jeux en cours et entraînant de potentiels faux positifs. Mais on ne sait pas si le problème a depuis été résolu ou si InnerSloth prévoit une maintenance future pour y remédier. Les joueurs sur Twitter continuent de signaler des spams liés à Eris Loris dans le jeu.